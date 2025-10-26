Saps on és... La figura amb lletra dels vencedors

En anteriors entregues d’aquest “Saps on és...” ja s’han explicat històries de què, quan, com, qui o per què d’aquell element que es denomina fornícula. Són aquells buits que es fan en un mur per col·locar-hi una figura, amb uns objectius merament decoratius. En el cas que tingui una relació estreta amb la religió, també reben el nom de capelleta. Pels carrers de la ciutat se’n poden trobar diverses, algunes de més austeres, altres de més ampul·losos i altres amb alguna curiositat a darrere seu.
Aquest Sagrat Cor de Jesús que hi ha al carrer de la Rasa, en l’edifici de l’antic Vapor Marcet i Poal, obra de l’arquitecte Josep Coll i Bacardí, i que, en els nostres dies i ja fa uns anys, acull la seu del PAME, el Patronat Municipal d’Educació d’aquesta localitat, és una mostra d’aquesta col·lecció espargida per tot arreu. És d’unes mides considerables i, a diferència d’altres de les seves cosines germanes, aquesta fornícula està a la intempèrie, sense cap vidre protector. Té pel seu voltant, això sí, una mena d’arc que sembla intentar fer aquest paper.
Una gran part
Quan va acabar la Guerra Civil, una gran part del mobiliari urbà i de les peces que hi havia per murs, parets i altres ubicacions, van canviar-se per altres afi ns al nou règim. Aquesta, en particular, es va inaugurar l’1 de juliol de 1939, tres mesos després del fi nal del conflicte, en un acte públic al qual van assistir els que manaven llavors i, sembla ser, que també va ser-hi l’abat de Montserrat.
A aquesta capelleta hi resa un missatge que té l’olor d’aquells temps, “Reinó en España”. El sentit que es volia imprimir amb aquestes paraules, molt probablement, era que, per les autoritats de llavors, després de la barbàrie, tornava l’ordre i la fe.