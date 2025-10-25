Un punt agredolç del Terrassa FC al camp del Castellón "B"

Quan semblava que el Terrassa FC obtindria la seva primera victòria com a local, un gol del Castellón "B" en els últims segons, ha suposat l'empat a tres definitiu. Els de Víctor Bravo, que s'han avançat amb un 0 a 2, han vist com els locals empataven. Després ha fet el 2 a 3, però el partit ha acabat amb una igualada en el marcador. El pròxim compromís del conjunt terrassista serà a l'Estadi Olímpic, contra l'equip mallorquí de l'Andratx.
La gran novetat en l'onze inicial ha sigut l'entrada per primera vegada a la lliga del porter aragonès Iván Biarge en el lloc que fins ara havia ocupat el capità Marcos Pérez. També ha recuperat un lloc com a titular el defensa Adrián Beamonte, que ha sortit pel neerlandès Erik Schouten, que ha sigut suplent en aquesta ocasió.
El conjunt local ha començat amb més vocació atacant i ha creat alguna acció atacant que el debutant Iván Biarge ha evitat. Sleegers ha rebut d'Isma i ha tingut una bona opció, però el porter local ha arribat abans i ha desfet el perill. I, en el minut 10, el Terrassa FC ha estrenat el marcador, en una magnífica acció personal de Larrauri que ell mateix ha culminat superant per baix el porter Valverde.
El gol visitant ha esperonat el Castelló "B" que ha gaudit d'un parell de bones ocasions per empatar, però que de nou ha frustrat Iván Biarge, en especial una de Terma que el porter terrassista ha tret amb el peu. Els de Víctor Bravo han sabut reaccionar i Guti i Larrauri ho han provat sense fortuna en els metres finals.
A la part final d'aquesta primera meitat, i amb els castellonencs molt ofensius per mirar de trobar l'empat, el conjunt egarenc ha pogut fer el segon en una rematada d'Isma que ha sortit fora. I, en el temps afegit, Guti ha aprofitat la defensa avançada dels locals per plantar-se en solitari davant de Valverde i l'ha batut amb un xut ras. Amb el 0 a 2 no hi ha hagut temps per a més i s'ha arribat al descans.
A la segona meitat, el tècnic terrassista ha fet un parell de canvis i ha tret a dos jugadors amb targeta groga, Mario Domingo i Jaime Barrero. Sleegers ha tingut una opció que ha acabat en no res. I en el minut 6, l'àrbitre ha assenyalat penal en contra del Terrassa FC per unes mans d'un defensor a dins de l'àrea. Carlos Segura, tot i que Iván Biarge ha tocat la pilota, ha aconseguit retallar distàncies amb l'1 a 2.
Amb el gol, els castellonencs han accelerat les seves accions i han posat a prova a la defensa i al porter visitants. Després d'algunes opcions dels locals, també ho ha intentat Ruymán després d'un córner. A la següent jugada, en el minut 23 d'aquest segon temps, els locals han empatat en una rematada de Goñi a centrada de Jorge Domingo.
Amb el 2 a 2, i amb el pas dels minuts, el Castellón "B" ha anat baixant la seva intensitat. El Terrassa FC, a poc a poc, s'ha fet amb les regnes del joc i, en el minut 84, Joel ha llançat una falta i Adrián Beamonte, que en l'acció s'ha lesionat i ha demanat el canvi posteriorment, ha marcat el tercer del conjunt visitant amb una bona rematada de cap. Quan semblava que el partit estava al sac, els locals han marcat en el temps afegit han empatat a tres.
Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Isma, Adrián Beamonte (Schouten, m. 87), Álvaro Martín, Mario Domingo (Dirks, m. 46), Jaime Barrero (Ruymán, m. 46), Josemi Castañeda (Mármol, m. 80), Larrauri, Guti (Van den Heerik, m. 59), Sleegers i Joel.