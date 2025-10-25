Llocs on veure el clàssic: "Tenim les neveres ben carregades de cervesa i de cava"

Diumenge a l’hora del cafè, mig país s’aturarà per seguir a través de la televisió el partit que més passions desperta en el nostre futbol, el Clàssic entre el Real Madrid i el FC Barcelona. Terrassa no serà cap excepció. Barcelonistes i “merengues” es trobaran a diversos espais, fonamentalment bars i terrasses, de la ciutat per seguir en directe el senyal de Dazn, que oferirà el partit als seus abonats a partir de les 16.15 hores.
Si ets aficionat a algun dels dos equips o simplement t’agrada el futbol i no et vols perdre l’espectacle, pots seguir el clàssic tranquil·lament al sofà de casa o bé, ben dinat, anar a algun bar a veure’l. Les opcions són diverses, des de l’Sports Bar del Raval, el Zurito de la Rasa, el GameSide del carrer Colom, a tocar de Parc Vallès, o bé al bar de sota de casa, allí on tantes i tantes victòries del teu equip has cridat. No t’oblidis la samarreta ni la bufanda, ja que s’espera que aquest cap de setmana baixin notablement les temperatures.
Això sí, si et vols assegurar de veure’l amb gent que defensi els teus mateixos colors, tens diverses opcions, concretament tres.
Si ets del Barça, la millor opció és posar rumb cap al parc de Sant Jordi, a la part del darrere. Allí es troba la nova seu de la Penya Barcelonista 1900, que després d’abandonar l’històric edifici de la Rambla, s’ha instal·lat des de principis de temporada al número 12 de la plaça de Sant Oleguer.
A la Penya 1900 ja és tot a punt
Cèsar Paüls, president de la Penya Barcelonista 1900, confia que més d’un centenar de culers s’aplegaran diumenge a primera hora de la tarda al nou local. “Pel que he anat sentint tota la setmana, penso que el local s’omplirà de gom a gom. Tenim una capacitat per a 120 persones, de manera que quan arribem a aquesta xifra haurem de tancar la porta. Lamentablement, molta gent es quedarà a fora”, assenyala.
Paüls destaca que en aquesta nova etapa, cada vegada més culers s’apropen al local de la penya per seguir els partits del Barça. Fins i tot van veure plegats un partit de la Champions League femenina. “Dimarts vam ser més de 90 veient el partit de Champions contra l’Olympiakos, tot i que el rival no tenia massa cartell i jugaven a una hora poc habitual. En tot cas, tenim les neveres ben carregades de cervesa i de cava. D’entrepans no se’n faran massa, ja que la majoria de gent vindrà dinada, però hem preparat tota mena de pastissos”, comenta.
Paüls, culer de pedra picada, pronostica un 1 a 3 per als de Hansi Flick, amb gols de Fermín, Lamine Yamal i Ferran Torres.
Dues penyes madridistes
Si ets seguidor del Real Madrid i vols viure una experiència immersiva amb els teus, pots fer cap a la seu de la Peña Madridista La Octava, al número 14 del carrer de Solsona, a La Grípia, o bé al de la Peña Madridista Can Jofresa, al número 44 del carrter de Tremp, als blocs de Can Jofresa. Molts hauran de seguir el clàssic d’amagat a través de la ràdio. És el cas del madridista, també de pedra picada, Pere Sánchez, que pronostica un 2 a 0, amb dianes d’Mbappé i Arda Güler.