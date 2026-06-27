Nou cop al tràfic de drogues a Terrassa: dos detinguts i 25.000 euros intervinguts 

Un ampli dispositiu policial va sacsejar el passat divendres, 26 de juny, les carrers de Terrassa des de primera hora del matí. Fruit d’una investigació conjunta entre els Mossos d’Esquadra i la Unitat de Policia Administrativa i d’Informació (UPAI) de la Policia Municipal de Terrassa, es van dur a terme dues entrades i registres amb autorització judicial en dos immobles situats als districtes 2 i 3 de la ciutat.
L’operatiu, que va començar cap a les vuit del matí, va comptar amb un gran desplegament d'efectius: més d’una trentena d’agents de la Policia de la Generalitat i una desena del cos de seguretat local. Segons han confirmat els cossos policials, una de les entrades es va realitzar en un domicili del carrer de Marinel·lo Bosch (entre els carrers de Joaquín Costa i Pau Marsal), al barri del Cementiri Vell.
Dos detinguts i material comissat
L'objectiu principal de la intervenció era acabar amb un punt actiu de distribució de drogues a la ciutat. El balanç final de l'operatiu es va saldar amb dues persones detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública, les quals van ser traslladades a l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Terrassa. Diverses quantitats de droga (principalment cocaïna) que ja estaven preparades i distribuïdes per a la seva venda imminent. Es van comptabilitzar i comissar prop de 25.000 euros en efectiu així com dos vehicles propietat dels investigats.
En el marc d'aquesta mateixa intervenció de divendres al matí, la policia també va obrir una acta administrativa a un local de la ciutat per diferents irregularitats, tot i que s'ha especificat que aquestes no estan vinculades estrictament al dispositiu contra el tràfic de drogues.