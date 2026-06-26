El ple debat l'ús de la plaça de Rosa Mora per a gossos amb el Parc del Nord com a alternativa

La zona de lliure circulació de gossos de la plaça de Rosa Mora ha protagonitzat aquest divendres un debat inusual al ple en l’apartat de participació ciutadana, on l’Ajuntament ha plantejat el parc del Nord com l’alternativa pels cans. En un fet excepcional dins de l’apartat de participació ciutadana, han intervingut les dues parts enfrontades: Alberto Romera, de la Comissió Rosa Mora, que en defensa la recuperació, i Joan Borràs, del col·lectiu Salvem Rosa Mora, que vol els animals lligats o fora de la plaça.
Alberto Romera ha esgrimit que les 1.216 signatures que van presentar en el seu dia “demostren que existeix una part molt important de la ciutadania que no està d’acord amb la decisió que es va prendre” i ha subratllat que “mentre no existeixi una alternativa que sigui adequada” s’hauria de mantenir l'espai a Rosa Mora. Romera va insistir que en cinc mesos no se’ls ha donat cap alternativa real.
Així mateix, Joan Borràs ha defensat que la implantació de la zona “va fer evidents diferents riscos associats amb la seguretat, la higiene, les conductes incíviques i l’impacte acústic” i s'ha queixat que alguns propietaris de gossos encara en fan “un ús deliberat”, tot i que la prova pilot va finalitzar el 27 de gener.
La resposta ha arribat de la regidora de Parcs i Jardins, Montserrat Alba, que ha argumentat problemes de convivència sobre la decisió de no mantenir la zona de lliure circulació. Malgrat això, ha recalcat que el nou espai seria el Parc del Nord, “un lloc que és adequat i pròxim”. El projecte, ha dit, està en procés, i mentrestant els veïns amb gossos de Rosa Mora poden anar a la zona del Torrent de les Bruixes o del Torrent Monner. La policia vigilarà que a la plaça els cans es portin lligats.
Al plenari també s'ha aprovat la modificació del POUM que permetrà reurbanitzar l'àmbit d'unes antigues naus a la carretera de Montcada, el projecte executiu de les obres de l'aparcament del Portal de Sant Roc un cop desestimades les al·legacions de les entitats ecologistes i l'inici d'una nova licitació pel servei de menjador.
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