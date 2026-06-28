Terrassa tindrà una parada en les rutes d'autobús entre Barcelona, Saragossa i Madrid

Terrassa estarà connectada amb Madrid i Saragossa a través d'una línia d'autobús. El corredor Barcelona - Saragossa - Madrid passarà per la cocapital del Vallès Occidental després que la plataforma Promoció del Transport Públic presentés un seguit d'al·legacions, entre les quals es demanava la parada d'una de les línies a la ciutat. L'entitat va defensar que Terrassa té "un pes demogràfic molt similar a Sabadell", ciutat per on sí parava l'autobús al projecte inicial, i, a més, que també és un node de connexió amb altres serveis de transport públic catalans, com els Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies o altres busos interurbans. No ha trascendit el punt de la ciutat on s'efectuaria la parada, però sí que se sap que hi haurà dues expedicions diaries per cada sentit.
El Ministeri de Transports, el responsable de la confecció de la linia, va acceptar la proposta i ha detallat que les aturades a Terrassa, Sabadell i Manresa s'efectuaran a demanda, és a dir, que el bus pararà només en cas que algun viatger hagués sol·licitat amb antel·lació pujar-se o baixar-se a aquestes ciutats. No ha acceptat, però, que aquesta ruta, la número 10, inclogués també els municipis de Calaf, Cervera, Tàrrega o Mollerussa.
El passat dimecres va sortirl la licitació per adjudicar les concessions d'aquest corredor, la qual tindrà una durada de 9 anys.