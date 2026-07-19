L’Ajuntament repararà les baranes de la passarel·la de Can Boada

L’Ajuntament ha aprovat el projecte definitiu per a la renovació integral de les baranes de la passarel·la de Vinyoles, a Can Boada. Aquesta obra suposarà una inversió de 48.339,49 euros (IVA inclòs) i es durà a terme durant un període de vuit setmanes. El pla, redactat per l’empresa URBIMEC SL, té com a objectiu principal protegir els usuaris davant l’evident deteriorament de les estructures metàl·liques del passadís elevat.
La passarel·la, que té 80 metres lineals de barana (40 metres a cada costat), presenta actualment un estat de degradació que requereix una intervenció immediata. Segons la memòria del projecte, l’estructura actual mostra "oxidacions, forats en travessers fruit d’una oxidació extrema, ancoratges malmesos i algunes fissures en el cantell del tauler, on es fixen les baranes". Aquesta situació suposa un risc per als vianants, fet que motiva la intervenció del consistori.
Els treballs inclouen el desmuntatge de tota la barana existent i de la conducció elèctrica d'enllumenat, així com el repicat del formigó danyat als cantells del tauler del pont per garantir la correcta subjecció dels ancoratges químics i, en els trams més deteriorats, la instal·lació d'una nova barana metàl·lica modular d'1,25 metres d'alçada i mòduls de tres metres. La resta de trams seran reparats mitjançant neteja i protecció anticorrosiva. Aquest nou tancament, fabricat en acer, tindrà les barres verticals separades per un màxim de 10 centímetres, inclourà un passamà tubular i incorporarà un sistema de protecció antiorins a la base. A més, disposarà de protecció anticorrosiva mitjançant un tractament de cataforesi i pintura de poliuretà, una característica que n’assegura una vida útil d’entre 25 i 50 anys.
Precaucions durant les obres
Durant l’execució de les obres, es prendran precaucions especials per evitar riscos per al veïnat i per als treballadors. Es delimitarà un pas mínim d’un metre per a vianants, a més d’instal·lar una línia de vida i aplicar sistemes de fixació normatius per al treball en altura. Si fos necessari, es desviarà el trànsit de persones cap al pont de Can Boada del Pi com a itinerari alternatiu.
Aquesta reforma suposa un pas important en el manteniment i la millora d’aquesta passarel·la que travessa la riera del Palau, per tal d’assegurar que pugui continuar oberta en condicions òptimes durant les pròximes dècades.