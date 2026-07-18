Comencen alguns talls de trànsit per obres a Terrassa

L'estiu és l'època per posar en marxa aquelles obres que puguin tenir afectacions al pas del trànsit rodat. A partir d'aquest cap de setmana, ja comencen a haver alguns talls de carrers a la ciutat. Concretament hi haurà restriccions de pas a dos vies: a la carretera de Montcada (N150a) i als carrers de Sant Antoni i de Mas Adei.
En el primer cas, els treballs per començar el nou corredor entre Terrassa i Sabadell, el BRCat - N150a. Els talls, asseguren des de l'Ajuntament de Terrassa, tindran lloc entre dilluns 20 de juliol i dijous dia 24 per poder asfaltar el tram de la carretera de Sabadell a la Mancomunitat, que passa per sobre de Mercavallès. En aquest sentit, el consistori destaca que "tot i que la circulació no quedarà tallada de manera continuada, es podran registrar restriccions temporals en determinats moments" i que els veïns de la zona tindran garantida l'entrada i soritda dels seus habitatges de manera directa. També destaquen que els usuaris del Real Club de Golf el Prat hauran d'accedir a les instal·lacions a través del camí dels Plans.
Per altra banda, ja en plena ciutat, diumenge 19 de juliol el carrer de Sant Antoni romandrà tancat al trànsit entre la plaça del Doctor Robert i el carrer de Sant Cristòfol. Aquell dia es duran a terme obres a la façana de l'edifici de MútuaTerrassa. A més, dilluns dia 20 de juliol es tallarà tot el carrer de Mas Adei per dur a terme tasques d'asfaltatge. Aquestes afectacions al trànsit, que duraran fins el dia 21 d'agost, forçarà a canviar el recorregut de les línies L1 (direcció Hospital), L3 (dir. La Maurina), L6 (dir. La Cogullada), L7 (dir. Pla del Bon Aire) i L10 (dir. Estació del Nord). Totes aquestes línies suprimiran la parada de la Creu Gran i es desviaran per l'Avinguda de Jacquard fins l'alçada del carrer de Prat de la Riba per agafar el passeig del Vint-i-Dos de Juliol.