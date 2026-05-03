Saps on és... una creu molt santa a un llindar sagrat

D’algunes festes, celebracions o efemèrides neixen més d’una i de dues estàtues o monuments de recordatori. De personatges amb pedigrí, siguin científics, artistes o polítics, ja se sap que n’hi ha i s’esperen, però també en tenim relacionats amb alguna mena de dia assenyalat. Festa de la Santa Creu i l’Arbre de Maig té lloc cada principi del mes que acaba de començar al barri de Ca n’Aurell.
Tot va venir de quan es va voler beneir la collita, l’any 1952, gràcies a l’acord entre els pagesos de la ciutat i mossèn Fortuny. Va néixer, d’aquí, aquesta commemoració.
Al llindar de l’església de la Sagrada Família, es pot trobar una creu commemorativa, a sobre d’un pedestal esglaonat. L’autor és el mateix que la resta d’escultures que es troben en aquesta parròquia, el suïs Charles Henry Collet Colomb, nascut a Onex, un cantó de Ginebra, l’any 1902, i traspassat a Barcelona, 81 anys després. Va ser professor de l’Escola Massana i la seva obra és prou prolífica. La creu és una peça elaborada amb pedra sorrenca.
Davant de l’entrada
Aprofitant la Festivitat de la Invenció de la Santa Creu del 4 de maig de 1952, es va inaugurar la seva presència davant de l’entrada a la Sagrada Família. L’escultor suís, gràcies a la seva aportació artística a l’Exposició Internacional de Barcelona, de l’any 1929, va ser guardonat amb la Medalla d’Or.
Com s’explica al blog “ArquiTerrassa”, la seva obra es pot veure a altres punts de Catalunya, com el portal del baptisteri de l’Abadia de Montserrat. La dona de Collet Colomb, Eugenie Marguerite Millioud, més coneguda com a Ninon Collet, també va ser una artista que va desenvolupar diverses disciplines, com la joieria, l’esmalt, l’escultura o el dibuix.