El futur pont d’Itàlia ja té un equip redactor

L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat a l’empresa Bigantec Consultoria, SL la redacció del projecte executiu del nou pont d’Itàlia i de la rehabilitació i ampliació del pont de França. L’encàrrec s’ha realitzat per un import global de 56.257,49 euros, amb l’IVA inclòs. El contracte es divideix en dues parts diferenciades. El lot 1 ha de servir per definir l’estructura del pont d’Itàlia i s’ha adjudicat per 33.754,49 euros. El lot 2 establirà les actuacions per al pont de França, amb un preu final de 22.503 euros. L’empresa tindrà dotze mesos per completar tota la feina.
La redacció d’aquests documents és un pas obligatori perquè el projecte anterior del 2012, aprovat el 2019, ha quedat obsolet pels canvis normatius i de preus, a més de la degradació del pont de França.
El nou projecte del pont d’Itàlia ha d’incloure la construcció de la nova estructura sobre la riera de les Arenes, la urbanització de la plataforma i l’adaptació de la semaforització a l’avinguda del Vallès. Al pont de França es preveu la rehabilitació estructural i l’ampliació del tauler en un mínim de 3 metres, afegint 1,5 metres per banda, per garantir el pas accessible de vehicles, bicicletes i vianants. Els dissenys estudiaran la possibilitat d’introduir elements d’ombra i vegetació a les plataformes i obligaran a coordinar-se amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè afecten directament la llera de la riera. L’objectiu és reduir l’efecte barrera, facilitar un continu urbà entre barris i reconvertir l’avinguda del Vallès en vials unidireccionals per obtenir una circulació rodada més fluida i segura.
Durant el període de licitació es van rebre ofertes de tres empreses. Els tècnics, però, van descartar una de les ofertes per considerar-la anormalment baixa. Bigantec Consultoria va guanyar el concurs perquè va presentar el preu més competitiu i va complir amb els criteris de contractació ecològica en garantir que destinarà 1 tècnic amb més de 50 hores de formació ambiental. L’empresa va demostrar que els seus enginyers han participat en tres encàrrecs previs de ponts de 50 metres o superior. A més, el disseny haurà d’incloure un estudi per valorar com a mínim el 70% dels residus d’obra per afavorir l’economia circular.
Una reivindicació històrica
Els projectes per aquests dos passos responen a una reivindicació històrica del barri. De fet, la intervenció s’incloïa dins de les actuacions que s’esperaven executar a través d’un pla de barris per a Can Parellada per millorar la seva connectivitat i els equipaments envellits. Aquest pla no va ser seleccionat en l’última convocatòria d’ajuts de la Generalitat de Catalunya, però l’Ajuntament va expressar la intenció de postular-se a noves convocatòries que s’obrin per optar al finançament.
Una inspecció realitzada el 2024 al pont de França va constatar l’acceleració de la degradació de l’estructura amb problemes d’estanquitat a les juntes, formigó envellit i esquerdes.
Connectar barris que separa la riera
La necessitat d’aquests dos ponts va molt més enllà d’una simple obra d’enginyeria, ja que respon a una reivindicació històrica dels veïns per millorar la connectivitat de Can Parellada. El POUM aprovat l’any 2003 ja preveia la construcció del pont d’Itàlia per enllaçar els carrers de Venus i d’Itàlia per sobre de la riera de les Arenes i facilitar un continu urbà real entre les zones d’ambdós costats. Aquestes són estructures imprescindibles per remodelar l’avinguda del Vallès, fer la circulació més fluida i guanyar espai de passeig per a vianants i ciclistes.