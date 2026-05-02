Sergio Dalma porta la rivalitat entre Terrassa i Sabadell a "La Revuelta": "Ara ja ens portem bé"

Que Terrassa i Sabadell sempre han estat i, d'alguna manera, contiuen essent, ciutats rivals no és cap secret. Les dues cocapitals del Vallès Occidental han pugnat per atribuir-se el títol de ser la localitat més important de la comarca gairebé des dels seus inicis. Aquesta lluita per l'atenció, però, ha arribat recentment a la resta de l'estat espanyol gràcies a l'entrevista que el conegut cantant sabadellenc Sergio Dalma ha efectuat al programa de "La Revuelta", a la televisió pública espanyola. Dalma va presentar allà el seu nou album, "Ritorno a Via Dalma".
"Sé que hi ha enfrontaments entre ciutats — va introduir e tema el presentador del programa, David Broncano —. Quin és l'enfrontament de Sabadell?", va preguntar a Dalma. El cantant va respondre a l'instant que el rival històric de la seva ciutat natal és Terrassa. "Per sort ara ja està bé", va puntualitzar el sabadellenc, amb diplomàcia, tot i que va admentre que "al passat sempre ha hagut rivalitat per la capital del Vallès.
Dalma, a part de contestar les típiques preguntes que Broncano fa a tots els seus convidats, va explicar al públic la singularitat de la comarca, que actualment gaudeix de dues capitals i ha insistit en que, tot i que "abans si que hi havia molta més rivalitat", ara "ja ens portem bé" i no es baralla amb cap terrassenc. "És veritat que abans la indústria tèxtil estava entre Sabadell i Terrassa i hi havia baralles per aquesta qüestió, però ja ens portem bé", ha remarcat, i fins i tot, davant la pregunta de Broncano sobre si es veuria capaç de dedicar-li unes "paraules boniques" a l'altra cocapital, el cantant ha respost un "sí" rotund.