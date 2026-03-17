Terrassa tanca el 2025 amb un romanent de 13,7 milions

L’Ajuntament de Terrassa ha tancat l’exercici 2025 amb un romanent de tresoreria de 13,7 milions d’euros, una xifra que permetrà finançar nous projectes de ciutat. D’aquest total, prop de 5,5 milions provenen dels romanents acumulats dels anys 2023 i 2024 que havien quedat pendents d’assignació en exercicis anteriors. Si bé inicialment la normativa estatal obligava a destinar aquests recursos a la reducció del deute, un canvi en el marc legal ha permès que el govern pugui reinvertir els diners directament en la ciutat mitjançant inversions sostenibles previstes per al període 2026-2027.
La resta de la xifra, que ascendeix aproximadament a 8,2 milions d’euros, s’ha generat estrictament durant l’exercici del 2025 gràcies a l’evolució positiva de la gestió econòmica. L’equip de govern ha subratllat el resultat és fruit d’una gestió rigorosa que ha permès neutralitzar els riscos detectats a mitjan exercici.
Segons s'ha explicat a la comissió informativa de Govern Obert i Serveis Generals, el resultat de l’exercici 2025 es dona per una combinació d’ingressos que han superat les expectatives inicials i un estalvi notable en el capítol de despeses.
En la banda dels ingressos, les aportacions d’altres administracions han aportat 2,2 milions d’euros extra, especialment en matèria d’acció social i educació.
Pel que fa a la gestió tributària, que ha generat un saldo positiu d’1,7 milions, l’Ajuntament ha registrat un comportament desigual; mentre l’IBI ha rendit per sobre de l’esperat, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) ha baixat. L’impost de construccions (ICIO) ha quedat per sota del pressupost per una qüestió de “temps i capacitat” en la tramitació de les liquidacions complexes.
Estalvi en despesa i regles fiscals
La gestió de la despesa ha generat un estalvi de 3,3 milions d’euros; motivat, entre altres, pel bon comportament dels preus de l’energia i un hivern poc rigorós amb consums baixos. Així mateix, l’estabilització de la provisió d’incobrables ha estat fonamental, recuperats els ritmes de gestió habituals després d’anys de dificultats tècniques.
El govern municipal treballa ara per tancar el procés de consolidació i acreditar el compliment de les regles fiscals, amb l’objectiu d’exhaurir “el màxim possible” de la capacitat d’inversió per als propers dos anys.