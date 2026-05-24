Saps on són... els felins a la porta de l'ensenyament

Per una vegada, es fugirà de personatges cèlebres, prohoms de la ciutat o figures religioses o relacionades amb sants o verges. També té dret el món animal a tenir certa rellevància a aquesta secció i hi ha per la ciutat algunes representacions que tenen a veure-hi directament. És cert que n’hi ha moltes més d’altres temàtiques, però algunes tenen forma de criatures de la fauna, més o menys ferotges o salvatges.
A la façana d’una escola molt cèntrica i d’una antiguitat apreciable, es poden contemplar dos lleons que flanquegen un escut. Tot el conjunt és de color clar i es pot observar sobre tres de les finestres de la immensa façana del col·legi, que no és cap altre que l’Escola Pia. Aquest conjunt escultòric es va fixar a aquest lloc l’any 1889, quan aquesta escola va rebre el títol de reial, per obra i gràcia de la reina Maria Cristina. El disseny de l’escut sembla que fou de l’escultor barceloní Josep Llimona, vinculat a la ciutat.
Turó de l’Argila
L’edifi ci d’aquesta escola, com es pot llegir en diverses fonts, es va bastir sobre del turó de l’Argila. Es va construir “sota la direcció del mestre d’obres terrassenc Pere Comerma i Rodó”, com apunta el blog “Passejant per Terrassa” i seguia les directrius d’un projecte de l’arquitecte Elies Rogent, “basat en el corrent arquitectònic de l’època: historicista i l’estil neoromànic”, diu aquest blog.
Cal tenir present, tanmateix, que inicialment aquest edifici era del Reial Col·legi Terrassenc, i, l’estiu de 1901, l’Escola Pia va comprar-lo. “Alhora l’Ajuntament de Terrassa aprovà una subvenció de 10.000 pessetes, a l’Escola Pia, sota l’obligació d’impartir de manera gratuïta la segona ensenyança i els estudis de comerç”, recorda “Passejant per Terrassa”.