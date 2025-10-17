Simulacre d’accident amb diversos ferits posa a prova la coordinació d’emergències a la B-40

Aquesta nit s'ha dut a terme un simulacre d’accident de trànsit greu amb múltiples víctimes al túnel de Voltrera, a la B-40, en sentit Olesa de Montserrat,una via clau per a la mobilitat del Vallès Occidental. L’exercici, organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), ha permès posar a prova el Pla d’Autoprotecció (PAU) del túnel i la coordinació entre els diferents cossos d’emergència de la zona.
L’escenari ha simulat una col·lisió entre dos vehicles que va provocar un incendi i una desena de ferits de diversa consideració, alguns d’ells atrapats dins dels cotxes. L’objectiu ha estat avaluar la resposta operativa davant un accident amb foc i fum en un entorn confinat, com és el cas d’un túnel, on la visibilitat i l’accés són especialment complexos.
Els Bombers de la Generalitat han participat amb quatre vehicles d’aigua, tres de comandament, un furgó de salvament i un altre amb equips de respiració autònoma. Els efectius han simulat les tasques d’extinció del foc, excarceració i evacuació de les víctimes, que posteriorment han estat ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El SEM ha mobilitzat quatre unitats —dues de Suport Vital Bàsic i dues d’Avançat— i un total de deu professionals per assistir vuit persones, sis de lleus i dues de menys greus.
Els Mossos d’Esquadra han estat els encarregats de garantir el control dels accessos i la seguretat perimetral amb quatre unitats de trànsit, mentre que la Direcció General de Protecció Civil ha coordinat el simulacre i supervisat el funcionament a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Els ajuntaments d’Abrera, Olesa de Montserrat, Terrassa, Martorell i Viladecavalls van ser informats de l’exercici i de les afectacions al trànsit, i Trànsit va activar panells informatius abans i durant el tall de la B-40. També hi han col·laborat les Associacions de Voluntariat de Protecció Civil de Rubí i Castellbisbal, que han fet de figurants representant les persones ferides.
Segons Protecció Civil, el simulacre ha servit per verificar la integració del PAU del túnel amb els plans municipals i amb el Pla PROCICAT per a emergències en túnels, així com per reforçar la coordinació entre operadors, serveis d’emergència i administracions locals.