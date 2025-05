Sis ferits en caure part d'una bastida a Terrassa

La caiguda de part d'una bastida ha ferit sis persones a Terrassa aquest dijous.

La incidència ha tingut lloc a Ca n'Anglada, al carrer de Jacint Elías. Eren les 13.47 quan el sistema 112 n'ha rebut l'alerta.

Segons les primeres informacions, part d'una barana d'una bastida s'ha desprès al damunt de la terrassa d'un bar. Personal del SEM ha atès sis persones, cap de les quals, en principi, presentava lesions greus per l'impacte. Els ferits han estat traslladats a centres sanitaris. Uns, a l'Hospital de Terrassa. Altres, a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Assegurar la bastida

Bombers de la Generalitat ha enviat tres dotacions al carrer de Jacint Elías. Els efectius del cos d'emergències han treballat, sobretot, en una primera assistència als afectats, el control de riscos, la protecció de la zona i la inspecció de la bastida.

No hi havia danys estructurals, però els bombers han hagut d'assegurar els elements metàl·lics de la bastida. Una de les dotacions hi ha treballat durant dues hores. La resta, una hora.