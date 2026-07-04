Sònia Guillén, escriptora: “L’ambient de la nostra Festa Major conserva l’ànima d’un poble”

Continua lligada al seu concepte personal d’aventura amb el somriure sempre posat. Setmanes després de presentar la seva novel·la “La consteladora”, i nouvinguda del camí de Sant Jaume, Sònia Guillén enfila el sender de l’estimada Festa Major de la seva estimada Terrassa. “La gaudeixo molt”, diu abans de deixar volar el conjunt de remembrances de la infància.
Gaudeix la festa i la va gaudir en les diverses etapes vitals: “Em venen molts records de la fira d’atraccions. I, ja de més gran, dels concerts. Per exemple, dels recitals multitudinaris al portal de Sant Roc. I del concert d’El Último de la Fila”. L’escriptora esprem també com a espectadora els actes de foc, i deixa clar que tenir-los “és una sort”. I torna als concerts, “a Vallparadís, a la Plaça Vella”. El que més li agrada d’aquest esdeveniment, però, s’enfonsa més en l’essència: “L’ambient de la nostra Festa Major conserva l’ànima d’un poble”.
A aquesta narradora d’èxit li agrada molt “descobrir grups nous, sobretot si són de Terrassa”. Si pot, assistirà el dimecres al concert de Sophie Coff a la plaça del Rector Homs: “M’agrada molt la Sophie”. Posats a suggerir millores, Sònia Guillén proposa augmentar l’aforament o els passis d’activitats especialment reeixides: “La visita comentada al Sanatori està impossible”.