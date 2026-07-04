Objectius castellers per a la Festa Major: el "carro gros" blauturquesa i la gamma extra malva

La Festa Major de Terrassa es converteix, un any més, en l’epicentre del món casteller amb una doble cita que mesurarà l’estat de forma i l’ambició de les colles locals. Després d’una setmana d’assajos intensius —amb els Castellers de Terrassa esprement el treball a l’assaig del carrer de Pasteur i els Minyons conquerint la Plaça Vella a l’aire lliure—, el quilòmetre zero casteller de la ciutat es prepara per a un cap de setmana de grans construccions.
El tret de sortida es donarà aquest dissabte a les 20.15 hores. Un cop hagin finalitzat els balls de lluïment de la Cercavila, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa entraran a la Plaça Vella per dur a terme la diada de vigília. L’actuació servirà per polir els darrers detalls i agafar mides a la plaça de cara als plats forts de l’endemà, en el que s’espera que sigui un preàmbul d’alt voltatge. El plat fort de la celebració arribarà demà diumenge a les 12 hores amb la gran Diada Castellera de Festa Major al raval de Montserrat. Enguany, el cartell serà de màxim nivell gràcies a la presència d’una de les formacions capdavanteres del país, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que acompanyarà les dues colles locals.
Objectiu “carro gros”
Els blau turquesa arriben a la cita en un moment dolç i amb els deures fets. Les darreres sortides avalen la feina de la colla, que a Tarragona, en la diada del Serrallo, va mostrar un solvent 5 de 7 i va estrenar el 2 de 7, a més de rodar el 3 de 7 per Sant Joan al Pont de Suert. Amb aquesta sòlida gamma de set sota el braç, l’objectiu de la formació per a aquesta Festa Major és clar i ambiciós: assaltar i descarregar a plaça el 4 de 8, el desitjat “carro gros”.
Gamma extra i el repte de l’espadat
A l’altra banda de la plaça, els Minyons de Terrassa aposten fort per la diada de casa amb un programa de màxims. El cap de colla dels malves, Bru Busom, confirma
que el treball fet als assajos permet ser optimista: “Hem preparat assajos i la cosa pinta bé. La idea és poder portar els tres castells de 9: el 3, el 4 i el 2 de 9”. Més enllà de la tripleta de nou, els de la camisa malva tenen una cita pendent amb el pilar, un objectiu que persegueixen especialment des de la represa postpandèmia. “El pilar de 7 serà el primer de l’any. Només l’hem pogut descarregar una vegada des de la covid”, reconeix Busom.