Suport a la flotilla de Gaza des de Terrassa

El grup d’Aturem les Guerres-Terrassa-Fem Camí de Pau participa en els actes

  • Manifestació a favor de Palestina a Terrassa

Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 19:15

El grup d’Aturem les Guerres-Terrassa-Fem Camí de Pau participa en els actes que s’organitzen des d’aquest divendres i fins diumenge a Barcelona. El propòsit de la plataforma és “acompanyar i acomiadar la flotilla de vaixells. la Global Sumud Flotilla for a Free Palestina, que partiran diumenge del port de Barcelona”.

En concret, d’Aturem les Guerres-Terrassa organitza dos actes: aquest dissabte, a les 13 hores, durà a terme, al Moll de la Fusta, In Memoriam, una activitat en la qual “es llegiran testimonis de víctimes palestines i les vulneracions que representen de drets reconeguts en tractats internacionals”.

Vaixells de paper

Aquest diumenge, a partir de les 9 hores, el grup sortirà des de la plaça del Teatre, a les Rambles, fent una corrua de vaixells de paper cap al Moll de la Fusta. “Allà formarem una bandera de Palestina amb els vaixells de paper i donarem pas als actes de suport a la flotilla”, explica la plataforma, que agraeix a l’Ajuntament de Terrassa “la seva disponibilitat i suport”.

A instància del grup, el consistori ha posat a disposició de l’organització de la flotilla un equipament cívic per habilitar-hi lliteres, amb la col·laboració de la Creu Roja, per allotjar membres de les tripulacions.

