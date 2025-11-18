TAIGUA instal·larà dues noves fonts d’aigua al Raval de Montserrat i a la plaça Didó

Terrassa sumarà aquest mes dues noves fonts urbanes d’aigua potable instal·lades per TAIGUA i l’Ajuntament, que s’ubicaran en dos punts emblemàtics del Centre: el Raval de Montserrat i la plaça Didó. L’objectiu és fomentar el consum d’aigua de xarxa i reduir l’ús d’ampolles de plàstic en zones amb gran afluència de vianants.
Les noves fonts seran accessibles i estaran fabricades amb un cos de xapa d’acer inoxidable. Incorporaran una reixa d’evacuació antiesquitxos, un assortidor de llautó amb acabat cromat mat, polsador i un sistema de regulació de pressió i control per garantir un bon funcionament i un consum eficient.
Amb aquestes incorporacions, Terrassa arribarà a les 291 fonts urbanes repartides per carrers, places i parcs de tota la ciutat. El catàleg inclou també les fonts adossades a façanes, les ubicades a antics repartidors d’aigua i les que disposen de bevedors per a gossos. Totes poden consultar-se a l’aplicació "Les Fonts de Terrassa", presentada a principis d’any per l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), que ofereix un mapa interactiu amb informació detallada i imatges de cada punt.
TAIGUA realitza controls periòdics de la qualitat de l’aigua de la xarxa per assegurar que les fonts urbanes compleixen els requisits sanitaris. Paral·lelament, l’Ajuntament també supervisa regularment una quarantena de fonts naturals del municipi, tot i que aquestes no estan connectades a la xarxa pública i, per tant, no estan potabilitzades. La qualitat i potabilitat d’aquestes fonts naturals pot variar al llarg de l’any, i la ciutadania pot consultar-ne l’estat actualitzat al portal municipal emap.terrassa.cat.