El fred fa desplomar termòmetres

Prepareu-vos perquè ja és aquí la primera onada de fred de la temporada, encara en plena tardor. Aquesta primera fredorada arriba amb un descens sobtat de les temperatures que s’allargarà fins diumenge. La setmana ha començat amb un ambient clarament hivernal: aquest dimecres, els termòmetres baixen fins als 4ºC i difícilment passaran dels 11ºC, una situació que es repetirà demà amb una sensació de fred més persistent durant tot el dia.
El punt àlgid del fred arribarà aquest divendres, quan la temperatura mínima tocarà els 1ºC i la màxima es quedarà en uns 10ºC. Dissabte la situació no variarà gaire, amb valors entre 2ºC i 11ºC, i caldrà esperar a diumenge perquè les temperatures comencin a remuntar fins als 5ºC de mínima i 13ºC de màxima.
Per entendre aquest descens dels termòmetres tan primerenc, el meteoròleg terrassenc Marc Silvestre explica que la responsable és “una massa d’aire molt fred d’origen polar o àrtic -encara s’està debatent- de primera categoria”, subratlla, “procedent de la zona entre Islàndia i el nord d’Escandinàvia”. Tot i el seu recorregut marítim, l’efecte no serà humit: al contrari, es tracta d’una entrada d’aire sec, típica de les situacions de nord en què el Pirineu actua com a mur i reté bona part de la humitat. “Un cop supera la frontera pirinenca, l’aire baixa ressec i deixa Catalunya amb un fred intens però sense precipitacions destacades”, assenyala.
Neu al novembre?
Aquesta falta d’humitat serà clau els dies més freds. “Divendres tindrem prou fred perquè nevés a qualsevol cota, però no hi haurà precipitació pràcticament enlloc”, explica Silvestre, que recorda que la manca de sincronia entre aire fred i pluja és el motiu pel qual costa tant veure nevar a cotes baixes a municipis com Terrassa.
L’excepció d’aquesta regla podria ser dijous, amb un escenari meteorològic més insegur. Silvestre explica que es podrien donar alguns ruixats cap a la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme o, fins i tot, alguns punts del Barcelonès, on la cota de neu podria situar-se entre 400 i 500 metres, amb opcions puntuals de baixar fins als 100–200 metres si la precipitació fos intensa.
“Tot i això, no estan previstes pluges ni a Terrassa ni al Vallès Occidental”, matisa el meteoròleg, que considera que una enfarinada a la ciutat és molt improbable.
És habitual una fredorada així al novembre?
Segons Marc Silvestre, tot i que aquesta entrada freda és destacable, no és excepcional. El que sorprèn és que arribi en un context d’hiverns molt suaus i amb poques irrupcions fredes els últims anys. “Fa dècades, episodis com aquests eren molt més freqüents, però els últims hiverns no ens hem trobat amb una entrada tan freda com aquesta. Ara, com que venim de temporades molt descafeïnades, ens sembla extraordinari”. L’episodi, doncs, encaixa dins de la variabilitat climàtica de finals de tardor, però contrasta amb la tendència recent marcada per l’escalfament global.