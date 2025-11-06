El 50% dels usuaris del projecte Treball als Barris troba feina

Gairebé el 50% dels terrassencs assessorats en el programa Treball als Barris han trobat feina. L’última edició del projecte del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) adreçat als barris amb majors desavantatges socioeconòmics va acabar el passat 31 d’octubre i de les 477 persones ateses als cinc punts d’atenció distribuïts per diversos equipaments municipals –els Centres Cívics Francisca Redondo, Montserrat Roig, Francesc Macià, així com el Campus Vallparadís i l’edifici central de Foment de Terrassa–, 230, pràcticament la meitat, han aconseguit inserir-se al mercat laboral.
Aquesta edició ha destacat per l’ampliació de l’àmbit d’actuació: el projecte ha passat d’intervenir en cinc a catorze barris de la ciutat, arribant a Ca n’Anglada, Montserrat, Torre-sana, Vilardell, Can Jofresa, Can Palet, Guadalhorce, Xúquer, la Maurina, Sant Llorenç, Ègara, Sant Pere Nord i Can Tusell.
Entre les novetats desenvolupades, destaquen els tallers d’ocupació mixtos de rehabilitació d’edificis i fusteria d’alumini, que han permès a 16 persones formar-se i treballar durant deu mesos en projectes reals als barris. A més, s’han contractat 44 persones en diferents plans d’ocupació i serveis comunitaris.
Participació
La iniciativa ha incorporat també noves dinàmiques de participació, com la jornada Barris en Xarxa, que va reunir més de cent tècnics d’ocupació d’arreu de Catalunya i va incloure un Speed Dating laboral amb empreses locals.
En la nova convocatòria, que està en marxa des del passat 3 de novembre i s’allargarà fins a finals del 2026, el projecte incorporarà novetats. Es crearan dos programes mixtos de formació i treball adreçats a joves menors de 29 anys, en les especialitats d’Atenció a la infància i Hostaleria. A més, es durà a terme un sociograma per aprofundir en el coneixement del teixit comunitari i les xarxes de relació als barris.
El projecte també mantindrà les accions de l’edició anterior, incloent-hi la contractació de 41 persones per a plans d’ocupació i la celebració de la segona edició de la jornada Barris en Xarxa.