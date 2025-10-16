Tallaran la B-40 aquesta nit per fer un simulacre

Avui a a la nit es durà a terme un simulacre del pla d’emergència del Túnel de Voltrera (B-40), en el marc dels exercicis de coordinació i seguretat previstos per a aquest tipus d’infraestructures. \r\n\r\nL’exercici implicarà el tancament total del túnel en ambdós sentits entre les 22 hores i les 3 de la matinada. A més, es produiran talls de trànsit a la B-40 i als accessos des de l’A-2, la C-58, la C-16 i la BV-1201. Els desviaments estaran degudament senyalitzats i es canalitzaran principalment cap a la BV-1201 i altres vies alternatives. \r\n\r\nEl dispositiu es desenvoluparà sota la coordinació dels Mossos d’Esquadra i podrà generar afectacions puntuals a la mobilitat a l’entorn dels municipis. \r\n\r\nL’objectiu del simulacre és avaluar l’eficàcia dels protocols d’actuació i la coordinació entre els diferents serveis implicats en una situació d’emergència. Es preveu que l’impacte sobre el trànsit sigui mínim. \r\n