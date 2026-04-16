Tanca la clínica dental Oral Studio de Terrassa: “Ens han deixat tirats i ningú dona la cara”

El tancament de la clínica dental Oral Studio de Terrassa, al carrer de la Font Vella, ha deixat centenars de clients penjats, alguns amb tractaments a mig fer i d’altres encara pagant o havent pagat íntegrament uns serveis que ara han quedat interromputs. El cas, però, va més enllà de la ciutat: els afectats s’han començat a organitzar arran del tancament simultani d’una desena de centres de la cadena, i ja hi ha un grup de WhatsApp amb més d’un miler de persones de diferents punts del país.
A la porta de l’establiment de Terrassa, que va obrir l’agost del 2023, els clients s’hi van trobar un cartell breu i desconcertant el passat mes de març: “Els comuniquem que, per causes de força major, la clínica estarà tancada fins a nou avís”. Des de llavors, segons expliquen els testimonis consultats, no han rebut cap resposta per part de l’empresa.
És el cas de Javier Pérez, veí del Roc Blanc, que assegura que feia setmanes que sospitava que alguna cosa no anava bé. “Ja m’estaven marejant i enganyant abans de tancar”, explica. En el seu cas, el tractament estava acabat —tot i que encara li havien de fer alguns retocs perquè el resultat no havia estat òptim—, però la seva dona, Concepción Roldán, sí que ha quedat plenament afectada. “Li faltaven dos implants i ha perdut més de 2.000 euros”, lamenta.
Pérez relata que l’última explicació que va rebre de la clínica va ser que li anul·laven una visita perquè no hi havia doctor. Després, silenci. “Des de llavors, no he pogut recuperar els diners ni m’han ofert cap solució”, assegura. Quan va veure que no li agafaven el telèfon, va decidir acostar-se personalment al centre i es va trobar la persiana abaixada.
Segons el testimoni, durant mesos ja hi havia alguns indicis estranys: canvis constants de personal i una sensació creixent d’opacitat, entre d’altres. “Cada vegada m’atenia un doctor diferent. Hi havia coses que no em quadraven”, expressa. També denuncia que la clínica ni tan sols facilitava documentació bàsica: “No tinc ni factures ni rebuts; només el pressupost que li van fer a la meva dona”.
Preus baixos, conseqüències altes
Una situació semblant és la que descriu Carmen Aparicio, una altra afectada, que va conèixer la clínica a través de Facebook, atreta per uns preus molt més baixos que els de la competència. En el seu cas, va pagar tot el tractament per avançat (12.000 euros) amb un préstec: “Vaig pagar-ho tot de forma íntegra i ara m’han deixat a mig tractament”. Assegura que des del febrer ja li donaven llargues amb frases com “ja et trucarem”, però la trucada no va arribar mai.
La pacient explica que, tot i que ara porta dentadura, el tractament no està ben resolt: “La tinc posada, però no està ben ajustada i se m’hi fica menjar. No em poden deixar així, però ens han deixat tirats i ningú dona la cara”. Pel que fa a la situació d’altres afectats, alerta que “hi ha gent amb la boca plena de visos, amb infeccions o sense dents, i encara pagant el préstec”.
La indignació ha anat creixent a mesura que s’han conegut més casos, i també en saber-se que la clínica no disposava d’autorització sanitària per oferir serveis dentals. Des de l’Ajuntament, mentrestant, s’ha recomanat recopilar tota la documentació possible i iniciar reclamacions formals. Però entre molts clients domina, sobretot, la sensació d’abandonament. “Ara truques i ningú et respon. Estan amagats”, resumeix la Carmen.
Una plataforma per coordinar denúncies i accions legals
Els afectats també s’han organitzat a través d’una plataforma pròpia amb pàgina web, que actua com a cens oficial per quantificar els perjudicis i coordinar accions legals. El col·lectiu insisteix en la importància de denunciar individualment cada cas i ofereix assessorament per reclamar diners i obtenir proves mèdiques de cara a la via judicial.