Els Castellers de Terrassa sumen rodatge a Ca N'Aurell en una diada marcada pel termòmetre

La tradicional cita castellera de la Festa Major de Ca N'Aurell ha posat a prova la capacitat de resistència de les colles sota un sol radiant i una calor intensa. La plaça del Progrés va ser el termòmetre ideal per mesurar les forces de les formacions de cara a la temporada, en una jornada que va arrencar ben d'hora amb una cercavila des de la seu dels amfitrions fins al cor del barri.
Després d'uns pilars de quatre simultanis que van obrir l'actuació puntualment a les 12 del migdia, els Castellers de Terrassa van obrir la seva actuació amb molta solvència descarregant el 5d7. La nota agredolça de la jornada va arribar a la segona ronda: els blauturquesa van provar el que havia de ser el plat fort de la diada, el 4d8, però després d'un peu desmuntat, l'intent final es va haver de desmuntar abans de l'aleta.
Lluny d'arronsar-se, la formació egarenca es va refer completament exhibint la seva solvència i capacitat de convocatòria amb un multitudinari 7d7 descarregat sense complicacions, seguit d'un rodat 4d7 amb el pilar en quarta ronda i un pilar de 5 per acomiadar-se de la plaça.
A l'altre costat de la plaça, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sabadell van aprofitar la cita egarenca per prémer l'accelerador:
- Xiquets del Serrallo: Van signar el 5d7 inicial, van haver de desmuntar el seu castell màxim, el 2d7, i van completar la seva actuació sumant el 4d7 i el 3d7, a més d'un pilar de 5 final.
- Castellers de Sabadell: Van completar una diada molt sòlida descarregant el 7d7, el 4d8 i el 5d7, unes estructures que els serveixen per preparar el camí cap a futurs reptes un pis superiors. Els vallesans van tancar també amb un pilar de 5.
Festa al local i propera parada
Un cop desmuntades les últimes estructures, l'activitat es va traslladar de la plaça al local del carrer Pasteur. Allà, els Castellers de Terrassa van oferir un dinar de germanor per a les tres colles, que va acabar derivant en una gran celebració que es va allargar fins al vespre gràcies a l'animació organitzada pel jovent blauturquesa i les sessions de punxa-discos.
Sense gaire temps per descansar, els de la camisa blauturquesa ja miren cap al proper compromís al calendari. El diumenge 7 de juny viatjaran a Barcelona per participar en les Festes de Primavera de Sant Andreu, on actuaran al costat de la Colla Jove de Barcelona i els Xics de Granollers