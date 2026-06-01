Ametller Origen obrirà una botiga a l'avinguda de l'Abat Marcet

Una popular cadena d'alimentació catalana obrirà un nou supermercat a Terrassa, concretament a l'avinguda de l'Abat Marcet. \r\n\r\nEs tracta d'Ametller Origen, una companyia d'alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat. \r\n\r\nEl tinent d'alcaldede Territori i Habitatge, regidor de Mobilitat i de Comerç i Mercats, Xavi Cardona, s'ha reunit aquest matí amb representants d'Ametller Origen, que han presentat el projecte de la nova botiga a la ciutat.\r\n\r\nPer part de l'empresa, van ser a la trobada el director d'expansió, Ioseba Saizar; el director de projectes, Sergi Serradell; i la directora de relacions institucionals, Paula Llop. \r\n\r\n \r\n