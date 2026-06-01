Terrassa

Ametller Origen obrirà una botiga a l'avinguda de l'Abat Marcet

La cadena d'alimentació amplia així el seu arrelament a la ciutat

  • Un moment de la reunió d'aquest dilluns a l'Ajuntament

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 18:48
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 18:50

Una popular cadena d'alimentació catalana obrirà un nou supermercat a Terrassa, concretament a l'avinguda de l'Abat Marcet. 

Es tracta d'Ametller Origen, una companyia d'alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat.  

El tinent d'alcaldede Territori i Habitatge, regidor de Mobilitat i de Comerç i Mercats, Xavi Cardona, s'ha reunit aquest matí amb representants d'Ametller Origen, que han presentat el projecte de la nova botiga a la ciutat.

Per part de l'empresa, van ser a la trobada el director d'expansió, Ioseba Saizar; el director de projectes, Sergi Serradell; i la directora de relacions institucionals, Paula Llop

 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades