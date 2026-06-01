Els Castellers de Terrassa treuen l'assaig al carrer amb una jornada oberta al Raval de Montserrat

Aquest proper divendres, 5 de juny, els Castellers de Terrassa canviaran el seu local habitual del carrer de Pasteur per un escenari ben diferent i emblemàtic: el Raval de Montserrat. Just un mes abans de la Festa Major, la colla vallesana farà un assaig a l'aire lliure i obert a tota la ciutadania, situant-se de ple entre el carrer de la Unió i el Mercat de la Independència.
La jornada començarà a les 17.30 hores amb un taller lúdic especialment pensat per als més petits. Els infants de la ciutat podran descobrir en primera persona com s'ho fa la canalla de la colla per pujar, baixar i mantenir l'equilibri als pisos més alts dels castells.
Més tard, a les 20 hores, agafarà el relleu l'assaig general, una activitat oberta a persones de totes les edats, tant si tenen experiència prèvia com si és el seu primer contacte amb el món casteller. Els assistents podran participar de manera activa a la pinya, conèixer els diferents rols i viure el treball col·lectiu indispensable abans de portar un castell a la plaça. Amb la mirada posada en la Festa Major —una de les actuacions més importants de l'any—, els blauturquesa aprofitaran la cita per assajar diverses construccions.
L'assaig general es preveu que s'allargui fins a les 22,30 hores de la nit i acabarà amb un repartiment de fruita fresca entre tots els assistents per recuperar forces. La collam blauturquesa convida a tota la ciutat, grans i petits, a apropar-se i formar-ne part.