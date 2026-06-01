Intervenen a Terrassa més de 2.300 productes falsificats valorats en 2,3 milions

La Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Terrassa han detingut tres persones i n’han investigat tres més en el marc de l’operació “Prembambas”, desenvolupada contra la comercialització de productes presumptament falsificats. El dispositiu va permetre intervenir 2.345 articles valorats en 2.314.625 euros, així com més de 12.000 euros en efectiu.
L’actuació, que es va dur a terme el passat 20 de maig i de la qual ja va informar Diari de Terrassa, s’emmarca en una investigació per presumptes delictes contra la propietat industrial, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. Els agents van efectuar cinc registres simultanis en dos domicilis i tres trasters, a més de la inspecció de diversos vehicles relacionats amb el cas.
La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies veïnals que alertaven d’un trànsit constant de persones en un dels domicilis investigats. Segons aquestes informacions, a l’immoble s’hi descarregaven caixes de manera habitual i s’hi feien vendes a peu de carrer. Les comprovacions policials posteriors van permetre verificar l’activitat i avançar en les diligències fins a la realització de l’operatiu.
Entre el material intervingut hi havia 1.099 parells de sabatilles, 70 bosses de mà, 227 ulleres, 53 peces de roba, sis rellotges, 18 plantilles esportives, una cartera, 57 bosses de mitjons i 800 xapes de diverses marques. També es van requisar cinc telèfons mòbils, quatre ordinadors portàtils, una pistola de balins i 12.130 euros en efectiu, a més de material destinat presumptament al muntatge de productes falsificats.
Els vehicles inspeccionats van ser traslladats amb grua a un dipòsit municipal de Barberà del Vallès i van quedar a disposició judicial després que els agents hi localitzessin una gran quantitat de material presumptament falsificat. Paral·lelament, la Policia Municipal va tramitar una proposta de sanció a un dels propietaris per tenir estacionat a la via pública un vehicle sense l’assegurança obligatòria en vigor.
El tinent d’alcalde i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha destacat que l’actuació "exemplifica el compromís de la ciutat amb la seguretat i la legalitat" i ha assegurat que l’Ajuntament continuarà treballant per prevenir i perseguir activitats delictives que afectin la ciutadania i el teixit comercial.
L’operació ha estat dirigida pel lloc de la Guàrdia Civil de Premià de Mar, amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) i del Servei Cinològic del cos. La Policia Municipal de Terrassa hi ha participat en les entrades i registres, les tasques de regulació del trànsit i el trasllat dels vehicles inspeccionats.
Els tres detinguts van passar a disposició de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància número 4 de Terrassa, que continua la investigació del cas.