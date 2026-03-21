En Tarzán pot tornar amb el seu amo després de ser maltractat: "No s'ha preocupat per ell mentre estava al CAAD"

Fa més d'un any, en Tarzán, un pastor alemany terrassenc, va ser rescatat d'una finestra al passeig del Vint-i-dos de Juliol després que alguns veïns de la zona alertessin a les autoritats que l'animal havia estat tancat en aquell espai reduït durant més de 10 hores seguides. El gos es va trobar amb clars signes de desnutrició i mala higiene, cosa que va derivar en una denuncia al propietari per maltractament animal.
Recentment, el procés judicial d'aquesta denuncia ha estat ressolt amb una sentència absolutòria per a l'amo. Això obre la porta a que aquest pugui reclamar el retorn d'en Tarzán amb ell, cosa que ha alertat a les entitats animalistes i ho han denunciat per xarxes socials. El compte Àrees de Gossos Badalona (@areagossosbdn) ha publicat dues fotos del gos, una de quan va ser rescatat i l'altra, després d'un any en el qual ha passat pel Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa i ha estat amb una família d'acollida. "Quan l'administració pública mira cap a un altre costat davant d'un cas evident de maltracte animal, també n'és còmplice d'aquest maltracte", han declarat en un missatge a X.
Mesures alternatives
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha defensat el paper de l'Ajuntament en una resposta a aquest post. "Aquesta decisió [la sentència penal absolutòria al propietari] ens preocupa, però no tanquem la via administrativa", ha afirmat el batlle. En aquest sentit, ha apuntat a que s'està estudiant si les condicions d'en Tarzán en el moment del rescat constitueixen un incompliment de les ordenances municipals de benestar animal, cosa que podria paralitzar el retrobament.
A més Ballart ha comentat que no hi ha hagut interès per l'estat del gos per part de l'amo en aquest any de durada del procediment judicial. "No s'ha preocupat per Tarzàn durant tot el temps que ha estat al CAAD ni amb la família d'acollida", un fet que, ha dit, "esperem que es tingui en compte".
Amenaces al regidor
En un vídeo publicat al seu compte d'Instagram, el regidor de la cartera de Benestar Animal, Noel Duque, ha denunciat que està reben missatges d'odi a les xarxes. "Demano que no ens linxem entre el mateix bàndol animalista", ha expressat Duque, i ha apuntat: "M'han escrit unes vint persones amenaçant-me de mort i tractant-me de maltractador d'animals". Tot i les amenaces, el regidor ha assegurat que entén "la por i el dolor de tants anys en els quals ningú ha fet res i aquests casos acaben malament" i ha remarcat que "el gos no s'ha entregat a ningú" i que "no hi ha cap directriu que el gos es retorni al seu maltractador", sinó que les instruccions donades van en la línia "d'esgotar les vies administratives perquè el gos continuï a la llar on ja està".
Duque ha apuntat a els posts on es fa referència a que l'Ajuntament vol entregar el gos al seu amo com els responsables d'aquesta resposta tan virulenta. "Hem d'anar en comte amb els missatges que publiquem, perquè estem llançant als lleons a persones que estan al nostre bàndol", ha assenyalat, i ha recordat que gràcies a la resposta d'entitats i ciutadania Tarzán va ser rescatat.