Tercer intent de tornada a la normalitat: Rodalies reprendrà dilluns el servei amb trams tallats

Rodalies ho torna a intentar. Després de dues ocasions frustrades en que s'ha provat a reprendre el servei ferroviari de Catalunya, dilluns tornaran a circular els trens, això sí, amb alguns trams inoperatius. A l'R4, la línia de Rodalies que passa per Terrassa, el tram comprès entre la capital del Vallès Occidental i Manresa no tindrà servei, així com entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. Hi haurà transport alternatiu per carretera que cobrirà aquests recorreguts.
Per altra banda, a l'R1 hi haurà tallat el tram entre Blanes i Maçanet-Maçanes, a l'R3 tota la línia es farà en bus, en el cas de l'R11 no hi haurà servei entre Figueres i Portbou a l'R13 estarà tallada entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders, a l'R14 e tall s'efectuarà entre Reus i Vinaixa i a l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre. En tots aquests casos, hi haurà servei alternatiu per carretera. Pel que fa a l'R2, només se circularà per via única en tot el recorregut, cosa que reduirà dràsticament la freqüència de pas de trens, i a la RL4 hi haurà bus alternatiu entre Cervera i Manresa.
La consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha constatat que "es donen les garanties de seguretat" per reprendre el servei i ha anunciat que durant un mes el servei de Rodalies serà gratuït per als usuaris. A més, ha confirmat que els primers trens haurien de sortir a les 6 del matí de dilluns, però ha admès que encara pot haver desajustos horaris a causa de l'aturada de pràcticament 48 hores.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha afirmat que el 80% dels usuaris tindran transport ferroviari disponible i ha destacat que les línies R1, R2 i R4 han estat les prioritàries a l'hora de solventar les incidències estructurals, ja que són les que més viatgers apleguen. Durant aquest cap de setmana han estat treballant 150 persones en el restabliment del servei i a partir de dilluns s'incorporaran 180 treballadors més. "L'únic objectiu del govern ha estat poder reprendre el servei el m´s aviat possible", ha comentat la consellera, que ha afegit que són "molt conscients de les necessitats immediates més urgents de la xarxa catalana". Tot i això, Santano ha reconegut que "se seguiran produint incidències" i que "els despreniments formen part del dia a dia", però que les feines que s'estan efectuant per "minimitzar aquestes situacions".
En aquest sentit, Paneque ha recordat que les darreres incidències han estat "sobre una estructura que acumula problemes, després d'anys de desinversió" i ha reclamat a la resta de partits pollítics unitat per pressionar perquè s'executin els pressupostos. "Demanem al govern espanyol que faci el màxim d'inversió per acabar amb aquesta fractura", ha afirmat la consellera, que ha reconegut que "és un camí llarg, però és prioritari que hi hagi unitat dels grups parlamentaris".