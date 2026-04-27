Terrassa, als premis europeus de capitals inclusives

Terrassa ha participat en el lliurament del Premi Europeu de Capitals de la Inclusió i la Diversitat i en l’acte d’obertura del Mes Europeu de la Diversitat, celebrats a Brussel·les els dies 21 i 22 d’abril. La ciutat hi ha assistit com a guanyadora de l’edició de 2023, quan va ser distingida per la seva trajectòria en la promoció de la igualtat, situant-se per davant de Brussel·les i Hèlsinki, guardonades amb la plata i el bronze respectivament. El jurat del premi va posar llavors en valor l’aposta de l’Ajuntament de Terrassa per la incorporació de la perspectiva interseccional a les polítiques públiques locals, un treball iniciat l’any 2018 amb el projecte “Igualtats Connectades”.
La regidora de Polítiques de Gènere i Diversitat, Lluïsa Melgares, ha destacat que “a Terrassa entenem que la igualtat real només és possible si tenim en compte la intersecció de les diferents desigualtats que travessen les persones”. Segons ha defensat, “la mirada interseccional ens permet dissenyar polítiques més justes, més eficaces i més properes a la realitat diversa de la ciutadania”.
L’esdeveniment a Brussel·les ha inclòs la cerimònia de lliurament dels premis, a més d’una recepció institucional, una conferència i diversos tallers de treball. Enguany, aquests actes s’han centrat específicament en la construcció de mercats laborals inclusius i en la garantia de la igualtat de tracte per a tothom.
La participació de la ciutat en aquest espai ha permès visibilitzar, un cop més, el model de Terrassa, que va ser reconegut també l’any 2025 en ser inclòs en el document de bones pràctiques de la Comissió Europea pel seu treball exemplar en inclusió i diversitat.