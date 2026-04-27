Pere Arquillué va dir que no a "La casa de papel": "Moltes coses d'audiovisual se m'escapen"

El reconegut actor terrassenc Pere Arquillué va revelar el passat cap de setmana que va rebutjar participar en la popular sèrie "La casa de papel". Ho va explicar durant una entrevista al programa "Cinema de Mercat", emès diumenge a La 2Cat, on va repassar la seva trajectòria professional.
"Em van trucar dues vegades per a 'La casa de papel'. Per exemple, quan va començar la producció de la quarta temporada, els vaig haver de dir que no", va explicar Arquillué. L'actor va contextualitzar aquesta decisió amb els canvis en la indústria audiovisual: "Ara et diuen: 'Pere, d'aquí a 15 dies iniciem una producció'. I jo què faig? Tanco el Teatre Romea?", va expressar, posant en relleu les dificultats de compatibilitzar els tempos de les plataformes amb els compromisos teatrals.
En aquest sentit, Pere Arquillué va insistir que la seva prioritat pel teatre ha condicionat moltes oportunitats en cinema i televisió: "Moltes coses d'audiovisual se m'escapen, perquè ja estic compromès amb coses de teatre".
De fet, el de "La casa de papel" no és l’únic projecte que ha hagut de renunciar-hi. Durant l’entrevista, també va admetre que “vaig haver de deixar una pel·lícula catalana important, perquè jo comptava que em sortirien cinc o sis bolos d’una cosa que havia de fer, i finalment me’n van sortir 40”.
Un recorregut marcat pel teatre
El pas d’Arquillué per "Cinema de Mercat", presentat pel periodista Pep Prieto, va servir per repassar una trajectòria consolidada tant als escenaris com davant la càmera. El programa, que posa en valor la cultura de proximitat a través de converses en mercats municipals, el va portar fins al mercat del Poblenou, un espai amb fort arrelament comunitari.
Durant la conversa, l’actor va recordar els seus inicis, vinculats al teatre i a la seva primera experiència televisiva amb la sèrie "Arnau", així com la seva evolució professional. També va reflexionar sobre les diferències entre l’escenari i la càmera i va reivindicar el teatre com a "escola permanent" per als intèrprets.