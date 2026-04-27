Terrassa, pionera a oferir un cicle formatiu de serveis funeraris

L'Institut Montserrat Roig de Terrassa oferirà un nou cicle formatiu de grau mitjà de serveis funeraris a partir del curs vinent en col·laboració amb Funerària de Terrassa. Es tracta d'un programa de formació dual de 30 places de 2.000 hores amb pràctiques a l'empresa municipal.
S'impartiran mòduls molt transversals relacionats amb el protocol i la cerimònia funerària, la tanatoestètica i els crematoris.
Terrassa i Reus seran les primeres ciutats de l'Estat a oferir el nou Grau Mitjà de Formació Professional en Serveis Funeraris a partir del curs 2026-2027. Aquest cicle formatiu s'impartirà a la ciutat a l'Institut Montserrat Roig de Terrassa, que es converteix en un centre capdavanter en aquest àmbit formatiu. La iniciativa permetrà regular i professionalitzar de manera homogènia un sector que fins ara no disposava d'una titulació reglada, de manera que donarà resposta a una necessitat real del mercat laboral d'incorporar personal qualificat.
La tinenta d'alcaldia de Serveis Generals i presidenta del consell d'administració de Funerària, Laura Rivas, ha destacat durant la presentació que la nova formació "suposa una gran oportunitat per a la ciutat, ja que reforça el paper de Terrassa com a referent en un sector amb futur". Rivas ha volgut posar èmfasi en el valor social de la professió recordant que "no es tracta només de prestar un servei, es tracta d'acompanyar persones en moments molt importants i difícils". Segons la regidora, aquesta feina "combina coneixement tècnic, responsabilitat i una dimensió profundament humana", i ha afegit que "treballar ajudant persones quan més ho necessiten és una responsabilitat, però també una vocació".
Sobre les perspectives de feina, Rivas ha remarcat que "parlem d'un sector amb demanda, amb estabilitat i amb necessitat constant de professionals".
Formació pràctica i humanitzada
El nou títol, que també serà pioner al conjunt de l'Estat, constarà de dos cursos i s'impartirà en modalitat dual, fet que combinarà les classes teòriques amb pràctiques en entorns reals gràcies a la col·laboració directa amb l'empresa Funerària de Terrassa. El director general de Formació Professional del Departament d'Educació, Ricard Coma, ha posat en valor el cicle afirmant que "és una formació necessària i exigent per preparar professionals que gestionin el traspàs i comiat d'una persona des de l'emoció, la dignitat i el respecte".
El director general ha defensat la importància de la formació pràctica com a via principal per trobar feina, ja que prop d'una quarta part dels alumnes "aconsegueixen el seu primer contracte precisament a través del centre laboral on han realitzat la seva formació pràctica".
La directora de l'Institut Montserrat Roig, Marina Roncal, ha incidit en la preparació tècnica i humana que rebran els estudiants amb l'objectiu de formar professionals empàtics capaços d'acompanyar adequadament les famílies en moments de pèrdua. La directora ha afirmat que "ens preocuparem molt de preparar no només des d'un punt de vista tècnic, sinó d'un punt de vista humà", ja que "quan hem d'acompanyar la pèrdua d'una persona estimada és el moment en què ens adonem de com és important que hi hagi professionals que siguin al costat, que sàpiguen com ens sentim, que ens acompanyin". Per donar a conèixer tots aquests detalls a les persones interessades, el centre educatiu ha organitzat una jornada de portes obertes específica per al pròxim 19 de maig.
Treball conjunt entre institucions i sector
El desenvolupament d'aquest projecte educatiu ha estat fruit de l'impuls del mateix sector funerari i de diferents institucions. Entitats com PANASEF i ASFUNCAT s'hi han implicat per promoure la regulació de la professió. Alhora, el Ministeri d'Educació ha aportat la seva visió per garantir els estàndards de qualitat necessaris i ajustar-se al mercat laboral, mentre que el Departament d'Educació i Formació Professional ha fet possible la implementació d'aquests estudis a Catalunya.
L'elecció de Terrassa i Reus per iniciar aquests estudis respon al fet que ambdues poblacions disposen de serveis funeraris de gestió exclusivament municipal, la qual cosa facilita la integració de la branca formativa amb la pública.