Els Castellers de Terrassa, en gran estat de forma a la Diada del Local

Els Castellers de Terrassa han celebrat aquest cap de setmana la seva Diada del Local, acompanyats dels Castellers de Sant Cugat i dels Tirallongues de Manresa.
A la primera ronda, la colla egarenca va sortir amb un 5 de 7 que va mostrar lentitud però fermesa a cadascun dels pisos. A la segona ronda van revalidar el 7 de 7, un castell que havien estrenat quatre dies abans durant l'exhibició castellera de la Diada de Sant Jordi. A la tercera ronda va arribar el moment més destacat amb l'estrena del 3 de 7 aixecat per sota, una construcció que els blau turquesa no feien a Terrassa en un mes d'abril des de feia nou anys. Per cloure la diada, van descarregar dos pilars de 5.
L'actuació va tenir lloc a la plaça de la Torre del Palau, un indret on la colla va descarregar un 4 de 8 l'any 1994, fet que la converteix en la plaça de vuit més propera a la Casa del Poble, la primera seu social de l'entitat en els inicis de la seva creació.
Així, els castellers van posar punt final a una atapeïda setmana amb la diada de Sant Jordi a la plaça Vella i, dimecres, amb l'acte de lliurament del xec de la recaptació de la VIII Jornada Solidària. Enguany, la colla terrassenca va coorganitzar amb l'entitat Terrassa Esclerosi Múltiple (TEM) una jornada de visibilització i sensibilització sobre aquesta malaltia que va aconseguir recaptar 1.500 euros.
Pròxima cita: la Fira Modernista
La següent actuació dels Castellers de Terrassa serà en el marc de la Fira Modernista de Terrassa. De la mà de l’Associació de Veïns i Comerciants de Ca n’Aurell, els blau turquesa actuaran vestits d’època i lluiran els castells tal com es feien a l’època moderna.