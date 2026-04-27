CCOO i UGT situen la guerra, l'auge de l'extrema dreta i el cost de la vida al centre de l’1 de Maig

CCOO i UGT han fet una crida aquest dilluns a la participació en la manifestació a Terrassa de l’1 de maig, Dia Internacional del Treballador, que recorrerà el centre de la ciutat sota el lema “Contra les guerres i el feixisme, més drets i sindicalisme”. La marxa sortirà a les 11 hores de la plaça de Lluís Companys i acabarà a la Plaça Vella, on es faran els parlaments finals.
En la roda de premsa de presentació, les dues organitzacions han situat el focus en les principals preocupacions actuals de la classe treballadora. El secretari general de CCOO del Vallès Occidental i Catalunya Central, Ivan Ramos, ha alertat de l’impacte dels conflictes bèl·lics, que “són il·legals i posen en perill la convivència”, i que acaben repercutint en l’augment dels preus de l’energia i dels aliments, ha dit, de manera que "aquestes guerres les acaba pagant la classe treballadora d’arreu del món”, ha afirmat.
En la mateixa línia, la secretària comarcal d’UGT del Vallès Occidental, Ester Espigares, ha remarcat que l’escalada de tensions internacionals té un efecte directe sobre el cost de la vida i, en conseqüència, sobre el poder adquisitiu dels salaris. Davant d’aquest escenari, ha defensat el sindicalisme com “l’eina fonamental” per protegir els drets laborals i socials.
Els sindicats també han advertit de l’auge de l’extrema dreta, que, segons Ramos, aprofita les incerteses econòmiques per difondre “missatges d’odi i retallades de drets”. En aquest sentit, ha reivindicat el paper del sindicalisme de classe com a “dic de contenció”, recordant el seu paper històric durant el franquisme, i ha assegurat que “els avenços socials mai arribaran de la mà de la dreta ni de l’extrema dreta”.
Pel que fa a les reivindicacions concretes, Espigares ha posat l’accent en la necessitat d’augmentar els salaris i ha defensat l’establiment d’un salari mínim de referència català entorn dels 1.400 euros. Tot i reconèixer la pujada recent de l'SMI espanyol fins als 1.200 euros, ha considerat que encara és insuficient per fer front al cost de la vida a Catalunya.
L’habitatge és un altre dels eixos centrals. UGT ha denunciat que el problema no és l’ocupació, sinó “un model especulatiu” que concentra la propietat en grans tenidors i expulsa la classe treballadora del mercat.
En paral·lel, els sindicats han reivindicat la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals com a pas previ a les 32 hores, així com millores en la prevenció de riscos laborals davant l’augment dels accidents. En aquest àmbit, Espigares ha criticat el discurs que assenyala les baixes laborals com a problema i ha indicat que “no és cap premi estar de baixa”, sinó una conseqüència de la manca de prevenció i una situació de "tensió" en la sanitat pública.
Durant la roda de premsa també s’ha fet referència a la situació de diverses empreses amb expedients de regulació d’ocupació, com Nissan, Nestlé o Ficosa, aquest últim amb més de 170 persones afectades a la planta de Viladecavalls. En aquest sentit, CCOO ha fet una crida específica a la plantilla de Ficosa perquè participi en la mobilització de divendres.
Finalment, els sindicats han mostrat el seu suport a la regularització de migrants com a "mesura de justícia social i laboral", i han alertat dels discursos racistes i xenòfobs que, segons han denunciat, estan guanyant presència en l’escenari polític.
Tot i que aquest any l’1 de maig cau en divendres i coincideix amb un pont, Ramos ha assegurat que això no ha de ser un obstacle per a la participació. “La nostra gent té ganes de sortir al carrer”, ha afirmat.