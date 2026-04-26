El fisioterapeuta de Terrassa Joaquin Peñalver comenta la dieta de Lamine Yamal: "És una font de lesions"

Qui no ha caigut en la temptació alguna vegada i, en comptes de cuinar-se un sopar com cal, ha demanat un àpat a alguna cadena de menjar ràpid? Recentment, la jove estrella del Futbol Club Barcelona, Lamine Yamal, va publicar a les seves xarxes socials una foto on sortia cruspint-se una hamburguesa amb les seves patates fregides i un refresc, cosa que no ha agradat al fisioterapeuta terrassenc Joaquín Peñalver, que no s'ha estat de comentar-ho al seu perfil. "Un pensarà que, com la dieta dels esportistes és tan estricta, fins i tot els cracks tenen antulls, i això em sembla bé com a persona normal — ha admès Peñalver —, però com a fisioterapeuta i com a prevenció penso que això no està bé".
El terrassenc argumenta que la imatge que donen els esportistes d'elit als seus seguidors és important perquè "els nois avui dia ho copien tot i fan el que fan els seus ídols", des del pentinat fins a la manera de vestir, passant, també, pel que es menja. "Has de menjar el que la teva àvia compri al mercat perquè la teva dieta sigui sana", ha recomanat l'expert.
També ha apuntat a que aquests menús poden reduir la capacitat esportiva dels esportistes d'alt nivell. "Pregunta-li al teu pare quina és la benzina que li posa al seu cotxe i compara a veure si els cotxes de Fórmula 1, que guanyen curses, els posen la mateixa", ha exemplificat el fisio, i ha afegit: "si vols arribar a la teva millor versió, em sap greu, però t'has d'alimentar bé". No només això, sinó que Peñalver ha alertat que hi ha conseqüències potencials encara més perilloses. "Compte si ho combines amb els desplaçaments i la nit, perquè pot ser una font de lesions", ha sentenciat.