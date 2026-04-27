Vista Alegre estrena contenidors intel·ligents i reubica una àrea per frenar els senglars

L'empresa municipal Eco-Equip ha posat en funcionament aquest dilluns el nou sistema de contenidors intel·ligents a la urbanització de Vista Alegre per tal de millorar la recollida selectiva de residus. Aquest model afecta les fraccions de resta, que correspon al contenidor gris, i l'orgànica, que correspon al marró.
La iniciativa s'afegeix al servei que ja està operatiu des del mes de febrer passat als barris de Can Palet de Vista Alegre i de Can Gonteres.
El nou sistema es basa en contenidors tancats d'alta eficiència que requereixen una targeta electrònica individual per obrir-se. Cada llar té assignada una d'aquestes targetes que, en apropar-la al lector, permet desbloquejar la tapa per dipositar-hi les deixalles, amb un servei garantit les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
A més de la implantació tecnològica, a Vista Alegre s'ha reubicat una bateria de contenidors per millorar-ne l'emplaçament i prevenir l'accés dels porcs senglars. L'àrea, que fins ara se situava al número 3 del carrer de Cuba, s'ha traslladat al número 22 de la mateixa via, on s'ha condicionat l'espai adequadament. Per adaptar aquesta nova ubicació, s'ha formigonat la superfície i s'ha rebaixat la vorera, mentre que pròximament s'hi instal·larà una barana de fusta protectora dissenyada per bloquejar el pas dels animals.
Un pas decisiu per assolir el 60% de recollida selectiva
El tinent d'alcalde i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, ha remarcat que "un dels grans reptes que ens marquem aquest 2026 amb Eco-Equip és avançar en la modernització dels recursos materials i l'optimització de la recollida selectiva a la ciutat". En aquesta línia, Cardona ha subratllat que Terrassa encapçala els millors resultats de recollida selectiva entre les grans ciutats catalanes amb gairebé un 45%, una xifra que se situa per sobre del 41,6% de Barcelona.
El regidor ha recordat que l'objectiu fixat per la ciutat és arribar al 60% de recollida selectiva l'any 2030, en compliment de la Directiva europea de residus. En aquest sentit, ha assegurat que "els models de recollida amb identificació, com els contenidors intel·ligents, són una eina clau per avançar en aquesta direcció, perquè incentiven la separació en origen, milloren la corresponsabilitat de la ciutadania i ens permeten incrementar els índexs de recollida selectiva".
Conscienciació sobre l'orgànica i la fracció resta
El tancament de la fracció orgànica fomenta l'ús correcte d'aquest contenidor i evita que s'hi llencin residus inadequats o impropis. Cal tenir en compte que la matèria orgànica suposa prop del 40% de les deixalles generades a les llars i continua sent una de les fraccions menys separades per la ciutadania, tot i que una gestió correcta permet transformar-la en recursos de gran valor, com ara adob i energia.
D'altra banda, el tancament del contenidor de resta busca conscienciar la població sobre la necessitat de limitar-ne l'ús, atès que els residus que s'hi dipositen no es poden reciclar i tenen com a destinació final el dipòsit controlat.