Jornada de consolidació pels Minyons, que ja tenen la mirada posada a la Fira Modernista

Els Minyons de Terrassa han dut a terme aquest diumenge una actuació a Barcelona que ha tingut l'objectiu de consolidar les estructures aconseguides des de l'inici de la temporada. Ho han fet a la Festa Major de la Sagrada Família, on han pogut aixecar els seus castells davant la façana de la Passió de la coneguda basílica barcelonina.\r\n\r\nEn concret, els malves han obert la diada amb un 3 de 8 i en segona ronda han descarregat el 2 de 8 que ja van probar a Sant Jordi, cosa que, segons afirma la colla en un comunicat, demostra "que el castell té un recorregut ascendent". La tercera estructura ha estat un 4 de 8 i, per finalizar la jornada, han descarregat un vano de cinc.\r\n\r\n \r\n\r\nEls de Cal Reig han compartit plaça amb la colla local, els Castellers de la Sagrada Família, i els Esperxats de l’Estany, en una diada marcada pel bon ritme i l'ambient festiu a la capital catalana. Ara, la data marcada al calendari malva és la del dissabte 9 de maig, quan actuaran a casa en el marc de la Fira Modernista de Terrassa.\r\n