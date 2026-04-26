Terrassa

Un incendi crema totalment un cotxe a la C-58 a Terrassa

Els quatre ocupants del vehicle van poder sortir del turisme sense ferides

  • Es va haver de mobilitzar una dotació de Bombers -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 d’abril de 2026 a les 13:08
Actualitzat el 26 d’abril de 2026 a les 13:31

La nit de dissabte ha hagut un petit ensurt a la C-58 a l'alçada de Terrassa. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, un turisme ha quedat totalment calcinat en un dels vorals de la via, concretament al punt quilomètric 18,5 en sentid sud.

Els fets van tenir lloc sobre les 22 hores i es va haver de mobilitzar una dotació per extingir el foc. Els quatre ocupants del vehicle van poder sortir pel seu propi peu i no van patir ferides.

 

