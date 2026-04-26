Un incendi crema totalment un cotxe a la C-58 a Terrassa

La nit de dissabte ha hagut un petit ensurt a la C-58 a l'alçada de Terrassa. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, un turisme ha quedat totalment calcinat en un dels vorals de la via, concretament al punt quilomètric 18,5 en sentid sud.

Els fets van tenir lloc sobre les 22 hores i es va haver de mobilitzar una dotació per extingir el foc. Els quatre ocupants del vehicle van poder sortir pel seu propi peu i no van patir ferides.

Extingit, aquesta passada nit, l'incendi d'un vehicle que ha cremat completament al voral de la C-58, al punt quilomètric 18,5 en sentit sud, a Terrassa (avís 22.02h @112). Prèviament, els quatre ocupants han pogut sortir del turisme i no han resultat ferits.

1 🚒 #bomberscat
— Bombers (@bomberscat) April 26, 2026