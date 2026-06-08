Terrassa amplia la recollida lateral amb un centenar de contenidors a la Maurina

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa l'ampliació del sistema de recollida lateral de residus al barri de la Maurina amb la finalitat de reduir la presència de brossa a la via pública, optimitzar l'espai urbà i millorar la higiene dels contenidors. Aquesta intervenció ha tingut un cost aproximat de 95.000 euros i ha suposat la renovació d'un centenar de contenidors. Gràcies a aquest canvi, el barri experimentarà un increment del 70% en la seva capacitat global de recollida i guanyarà eficiència en el servei de neteja.
El projecte dota la Maurina de 27 àrees d'aportació lateral i en manté 7 de càrrega posterior, la qual cosa permet assolir un volum total de 411.320 litres per a les fraccions de resta, paper i cartró, envasos, vidre i orgànica. Abans de l'actuació, la zona disposava de 36 àrees d'aportació posterior i sis de lateral, amb una capacitat limitada a 242.400 litres. El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, acompanyat per la regidora del Districte quatre, Laura Rivas, i diversos representants de l'Associació de Veïns de la Maurina, han visitat aquest matí un dels nous punts de recollida.
Durant la trobada, Cardona ha explicat que "estem avançant en la implantació progressiva del sistema de recollida lateral a la ciutat, i això suposa tenir carrers més nets i endreçats". El regidor ha remarcat que el nou model suposa una millora important en l'eficiència operativa, perquè allibera espai al carrer i permet reduir els problemes causats pels porcs senglars, ja que la recollida es fa de manera autònoma sense necessitat de baixar del camió.
Aquesta iniciativa dona continuïtat a les polítiques de neteja municipals després que, a principis de 2026, s'enllestís la implantació d'aquest mateix model unificat al barri de les Fonts.