Terrassa aprova el pressupost de 2026 amb l’abstenció de PSC i ERC

El ple de Terrassa ha aprovat aquest dilluns el pressupost municipal de 2026, de 265,6 milions d’euros, amb el suport del govern i l’abstenció del PSC i ERC. El PSC també s’ha abstingut en les ordenances fiscals, mentre que ERC les ha votat en contra. Aquestes eren clau per poder votar els comptes. Les inversions del pressupost, de 15,4 milions d’euros, se centren en espai públic, habitatge, la millora d'equipaments educatius i esportius i projectes estratègics com la renovació del carrer d’Arquimedes, el Parc de la República, els mercats municipals i la Masia Freixa.
El govern, format per Tot per Terrassa (TxT) i Junts per Terrassa, ha defensat el pressupost i les ordenances fiscals per a l'any que ve com un instrument “responsable, equilibrat i orientat a les necessitats reals de la ciutat”. El PSC s’ha abstingut en els dos punts de l'ordre del dia després d’aconseguir l’aprovació de diverses esmenes, entre les quals destaca la congelació del rebut de l’aigua, que evita l’augment del 2,5% de l’IPC aplicat a la resta d’impostos i taxes.
Al final del ple, l’alcalde Jordi Ballart ha agraït el treball tècnic i polític que ha fet possible el pressupost, amb un total consolidat de 340 milions d’euros, destinat "a posar la ciutat al dia, acompanyar els veïns i impulsar un creixement responsable". Ha reconegut, però, que “no és el pressupost ideal que Terrassa mereix”, ja que només reflecteix la capacitat d’ingressos disponible i evidencia el dèficit de finançament dels ajuntaments per part de l’Estat, “que ens dona molt menys del que ens tocaria”.
“És l’esforç més gran que s’ha fet en manteniment de la ciutat, amb 21,1 milions d’euros”, ha subratllat Ballart.
La tinenta d’alcalde de Govern Obert i Serveis Generals, Laura Rivas, ha destacat que el pressupost “consolida el model de ciutat dels últims anys, amb polítiques de proximitat i una aposta clara pel manteniment, l’habitatge i les persones”.
El regidor del PSC, Javier García, ha justificat l’abstenció del seu grup afirmant que Terrassa necessita “uns comptes aprovats i operatius a temps”, mentre que ERC ha mantingut l’abstenció només en els pressupostos, votant en contra de les ordenances pel desacord amb les esmenes transaccionades amb els socialistes.
Esmenes del PSC sobre el preu de l'aigua
Les esmenes parcials del PSC que s’han transaccionat inclouen la proposta que l’Ajuntament comenci a pagar pel seu consum d’aigua (27 cèntims per metre cúbic, equivalent al primer tram del consum domèstic) i la congelació de la tarifa domèstica de l’aigua. A més, s’ha acordat treballar durant l’any vinent en la implementació de la tarificació social de les escoles municipals. També s’ha acceptat l’increment de 500.000 euros per a la compra d’habitatges protegits, l’impuls de dues noves promocions amb 60 habitatges previstos a partir del 2027 i la construcció d’un aparcament públic a la zona esportiva de Can Roca.
Javier García ha remarcat que el PSC defensa “els impostos com una forma de finançament justa i progressista dels serveis públics, al servei de la ciutat i la igualtat d’oportunitats”, i que els impostos no són “un càstig, sinó una eina per transformar la ciutat i millorar la qualitat de vida”.
García ha volgut deixar clar que el pressupost del govern no era el dels socialistes però també ha subratllat aspectes positius de les ordenances fiscals, com la reducció de la taxa per a filmacions a la via pública per consolidar Terrassa com a “ciutat del cinema”, la creació d’un expedient únic per a la comunicació d’obres i activitats per guanyar eficiència i la introducció del recàrrec de l’IBI per pisos desocupats.
Debat sobre línies vermelles amb ERC
Esquerra Republicana havia presentat diverses esmenes als pressupostos que no han prosperat. La tinenta d’alcalde Laura Rivas i Merixell Lluís (Junts) han atribuït la falta d’acord a línies vermelles d’Esquerra, mentre que el regidor republicà Pep Forn ha negat aquesta interpretació.
Forn ha defensat la seva oposició a l’aparcament del Portal de Sant Roc i ha criticat, entre altres, que els comptes aprovats “no reflecteixen el pacte de mandat del 2023”. També ha alertat sobre la pèrdua d’indústria i comerç local i ha denunciat que el govern prioritza aparcaments i vehicles privats "per sobre de la mobilitat sostenible".
El PP i Vox han votat en contra del pressupost i de les ordenances. Entre les esmenes defensades per la popular Marta Giménez hi havia la destinació de 1,2 milions d’euros per a l’increment de la plantilla de la Policia Municipal. Pel que fa a Vox, que havia presentat una esmena a la totalitat, la regidora Laura Rivas li ha respost que "aquest govern no demanarà perdó per invertir en la gent".
Amb l’aprovació del pressupost i les ordenances de 2026, el govern assegura que Terrassa disposarà d’un instrument “realista i sostenible”, capaç de garantir els serveis essencials i d’impulsar noves polítiques en habitatge, sostenibilitat i convivència.
Distribució del pressupost ordinari
Les àrees principals del pressupost ordiari es distribueixen de la següent manera:
Territori i habitatge: 105,2 milions d’euros, incloent paviments, clavegueram, transport públic i urbanisme.
Serveis socials i participació: 43,5 milions, amb atenció a habitatge, salut mental, serveis socials i igualtat de gènere.
Promoció econòmica i educació: 38,5 milions, amb reforç de formació professional, suport a comerç i indústria, i educació 0-3 anys.
Transició ecològica: 7,2 milions, amb plans de renaturalització, energia sostenible i benestar animal.
Serveis generals: 40,8 milions, per a optimitzar l’atenció ciutadana i la gestió interna.