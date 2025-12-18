Ferrocarrils adapta el servei a les festes de Nadal i de Cap d'Any

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) modificarà els horaris de finalització del servei les nits de Nadal i de Cap d’Any. D’aquesta manera, el servei de trens s’ajustarà a les característiques especials d’aquestes dates i a les necessitats de les persones usuàries amb l’objectiu de fomentar l’ús del transport públic i una mobilitat sostenible.
Així, el dimecres 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei de trens finalitzarà a les 23 hores a totes les línies. Els dies de Nadal i Sant Esteve els trens circularan fins a les 2 hores.
Servei ininterromput la nit de Cap d’Any
Com és habitual, FGC oferirà servei ininterromput la nit de Cap d’Any. Els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa.
A la línia Barcelona-Vallès, l’interval de pas dels serveis urbans de les línies L6 (Sarrià), L12 (Reina Elisenda) i L7 (Av. Tibidabo) serà de 20 minuts. Els serveis suburbans S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) circularan cada 45 minuts. A més, el Funicular de Vallvidrera circularà amb un interval de 10 minuts durant tota la nit.
Les característiques del servei que oferirà Ferrocarrils durant el Nadal es podran consultar a www.fgc.cat al cercador web, a l’aplicació per a mòbils d’FGC, i a les vitrines informatives de les estacions, així com al telèfon d’atenció al client 012.