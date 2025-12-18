Les afectacions al trànsit per la Cursa Solidària 1km1vida

La celebració de la sisena edició de la Cursa Solidària 1km1vida provocarà aquest diumenge, 21 de desembre, diverses afectacions a la mobilitat al centre i a l’entorn nord de la ciutat. La prova esportiva, impulsada pel Consell Esportiu Vallès Occidental Terrassa i la Fundació Vicente Ferrer, es desenvoluparà entre les 8 i les 14 hores, amb sortida i arribada a la plaça de Vicenç Ferrer.
El recorregut de la cursa transcorrerà per alguns dels principals vials de la zona. Des de la plaça de Vicenç Ferrer, els corredors passaran pels carrers de Mossèn Pursals i Bartomeu Amat, continuaran pel passeig del Vint-i-dos de Juliol en sentit est fins al carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch, i baixaran pel parc de Vallparadís fins al carrer de Badalona. Posteriorment, el traçat tornarà a pujar pel parc fins al passeig del Vint-i-dos de Juliol, seguirà fins a la plaça de la Dona, on es farà el canvi de sentit pel carril bici, i retornarà pel mateix passeig en sentit oest, pels carrers de la Independència i Mossèn Pursals, fins a l’arribada.
Pel que fa al trànsit, es mantindrà oberta la circulació a tota la calçada de la plaça de la Dona i també al tram del carril interior del costat est de la rotonda de l’estació del Nord, entre els vials nord i sud del passeig del Vint-i-dos de Juliol, on la Policia Municipal filtrarà el pas dels autobusos. En canvi, els carrers de la Independència i Bartomeu Amat romandran tallats durant bona part del matí i no es podrà travessar el passeig del Vint-i-dos de Juliol des dels carrers de Prat de la Riba i de Salmerón. La Policia Municipal s’encarregarà de regular el trànsit, facilitar el pas alternatiu quan sigui possible i indicar els desviaments necessaris als conductors.
La cursa també comportarà modificacions en el servei d’autobusos urbans. Les línies L2, L3, L6, L7 i LH veuran alterats els seus recorreguts habituals, amb desviaments per vies alternatives com l’avinguda de Jacquard, la carretera de Castellar, l’avinguda de Jaume I, el carrer de la Rasa o l’avinguda de l’Abat Marcet, segons la línia i el sentit de circulació. A més, el servei de taxi també es veurà afectat, ja que quedarà anul·lada la parada situada a l’estació del Nord durant l’horari de la prova.
Des de l’organització i els serveis municipals es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i, sempre que sigui possible, utilitzar rutes alternatives o el transport públic fora de l’àmbit afectat, per tal de minimitzar les molèsties derivades d’aquest esdeveniment solidari.