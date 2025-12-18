La cessió de la planta d’Abrera a ATL i dos edificis de Muncunill, al ple de desembre

El ple municipal debatrà aquest divendres el conveni que ha de formalitzar el traspàs de la gestió de la planta d’aigua potable d’Abrera per part de Taigua a ATL (Aigua Ter-Llobregat), l’empresa pública de la Generalitat, que en prendrà la titularitat a partir del gener de 2026. L’acord preveu la subrogació dels 29 treballadors, una inversió de 17 milions d’euros per modernitzar les instal·lacions i la implantació de nous tractaments per millorar el gust i la qualitat de l’aigua.
Taigua rebrà 6,1 milions d’euros pel valor net dels actius. Segons l’Ajuntament, l’impacte econòmic per a la ciutat serà mínim —uns 110.000 euros anuals—, ja que ATL assumirà tant el personal com les inversions. La compra d’aigua s’enfilarà fins als 7 milions anuals, mentre que actualment ja se’n destinen 2. El consistori sostè que el rebut ciutadà no s’encarirà, com a mínim, en els pròxims dos anys, i incorpora una clàusula per garantir la progressivitat el 2028.
En l’àmbit del patrimoni, el ple votarà l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la protecció de dos edificis emblemàtics d’una mateixa finca: el del carrer de la Rutlla, 25 i el del carrer de Miquel Casas, 28. L’immoble de la Rutlla, conegut com “La Casona”, és una obra modernista de 1907 signada per l’arquitecte Lluís Muncunill, amb façana sinuosa, elements florals i l’escala interior de cargol. Amb aquesta protecció, l’Ajuntament referma el seu compromís amb la salvaguarda de la identitat arquitectònica terrassenca.
El debat polític comptarà amb propostes ciutadanes i dels grups de l’oposició. L’entitat Bici Terrassa Club (BiTer) presentarà una proposta sobre mobilitat sostenible i camins escolars, mentre que ERC portarà a debat la distribució dels vals de comerç, el PP la retirada de vehicles abandonats i Vox la devolució de l’IBI en casos d’ocupació. La sessió també inclourà l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2026 i de les noves tarifes per al transport públic, el servei d’auto-taxi i els aparcaments soterrats municipals. En l’apartat de serveis generals, es donarà compte del pla anual de control financer de 2025, elaborat per part d’intervenció. També s’informarà de la nova normativa que ha de regir la col·locació de benzines sempre que estiguin a 25 metres dels habitatges i evitar conflictes com el del barri de Sant Llorenç. El ple es podrà seguir a partir de les 9.30 hores al canal de Youtube de l’Ajuntament.