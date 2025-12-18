El terrassenc Jordi Grau fa capgrossos als xefs del millor restaurant del món

Terrassa també és present a l’alta gastronomia internacional, i aquesta vegada ho fa a través de la cultura popular. El creador terrassenc Jordi Grau ha estat l’encarregat de donar forma a tres capgrossos dedicats als tres xefs del restaurant Disfrutar de Barcelona -Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas-, considerat el millor restaurant del món.
L’encàrrec li va arribar de la mà de l’associació gastronòmica Casacas Rojas, un col·lectiu privat format majoritàriament per membres de Barcelona que organitza trobades i celebracions al voltant de la gastronomia d’excel·lència. No és la primera vegada que confien en Grau: fa dos anys ja li van encarregar els capgrossos dels germans Torres, també reconeguts xefs amb estrella Michelin.
“Jo només em dedico a fer capgrossos de gent”, explica Grau amb naturalitat. El procés és sempre el mateix: ell els elabora al seu taller, els lliura a l’associació i són ells qui s’encarreguen de la presentació en el marc d’una festa privada. En aquest cas, els capgrossos dels xefs de Disfrutar es van estrenar en un acte molt cuidat, amb una posada en escena especial, i arribant amb complet secretisme fins a les immediacions del restaurant, fet que va enxampar per sorpresa els xefs. Grau, però, no va poder tenir contacte directe amb els cuiners.
Tot i així, l’encàrrec no deixa de ser singular: tres capgrossos dedicats als responsables del restaurant número u del món, una combinació poc habitual entre cultura festiva catalana i alta cuina internacional. “Aquest any n’hauré fet una quinzena”, explica Grau, que destaca que la seva mitjana anual sol ser d’uns deu capgrossos, a més de gegants i altres figures.
El creador terrassenc treballa amb personatges molt diversos -des de figures populars fins a noms molt coneguts-, però reconeix que aquest projecte té un valor especial per la projecció del restaurant homenatjat. Més enllà d’aquestes figures gastronòmiques, Grau també ha treballat per a donar forma als capgrossos de Rigorberta Bandini, la Mushkaa i, fins i tot, la mascota d’aquest any del CabroRock. “La meva mitjana són 10 capgrossos a l’any; infinitat de gent diferent i molta complexitat”, explica.