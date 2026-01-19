Terrassa augmenta la inversió en zones verdes per atendre nous espais i millorar-ne la conservació

L'Ajuntament de Terrassa farà un pas endavant per millorar la imatge de les zones verdes i adaptar-se al creixement de la ciutat. La comissió informativa de Territori i Habitatge, celebrada aquest dilluns, ha aprovat portar al proper ple Municipal l'expedient per adjudicar el nou contracte del servei de manteniment, conservació de zones verdes i control de plantes adventícies.
El nou contracte suposa una actualització important respecte a l'anterior, vigent des del maig de 2020 i actualment en fase de pròrroga. La nova licitació manté la durada de quatre anys més un de pròrroga (4+1), però incrementa notablement el pressupost, amb un valor total d’explotació estimat en 26.382.336,71 euros. La previsió del pressupost d'execució del contracte és de 6,42 milions per al primer any i de 6,97 milions per al quart, la qual cosa representa un increment mitjà d'1,8 milions d'euros anuals respecte al contracte actual.
Més superfície i nous espais a mantenir
Segons ha detallat la regidora de Manteniment Urbà i Parcs i Jardins, Montserrat Alba, aquest increment econòmic no és arbitrari, sinó que respon a la necessitat de cobrir l'expansió de la trama urbana. "Aquest augment respon a l’ampliació de les superfícies urbanes que s’han de mantenir per al 2026", ha explicat Alba. La regidora ha destacat la incorporació de nous àmbits que fins ara no existien o no rebien la intensitat de manteniment necessària, entre els quals destaquen algunes com el parc de la República, les zones verdes de l'àmbit de l'AEG, les zones verdes del BRCAT, a l'N-150 entre Terrassa i Sabadell, o la zona verda del barri de Sant Roc. L'increment també servirà per actualitzar els salaris i substituir els treballadors de baixa o de vacances.
Un compromís social
L'estructura del servei seguirà el model del contracte anterior i es dividirà en quatre lots. Un d'aquests lots estarà reservat exclusivament a Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció, refermant el compromís del consistori amb la integració laboral de col·lectius vulnerables.
Per part del grup socialista, el regidor Marc Armengol ha mostrat inquietud per l'estat de conservació actual d'algunes jardineres de la ciutat. En aquest sentit, els tècnics municipals han precisat que el nou contracte reforçarà els mecanismes de control i la supervisió directa de les tasques per garantir-ne el compliment. Finalment, tant el PSC com Vox i el PP han optat per l'abstenció en la votació de l'expedient.