Terrassa busca la fórmula per protegir el gos Tarzán: "La família d'acollida li ha canviat la vida"

L’Ajuntament ha reactivat la via administrativa per impedir que el gos Tarzán torni amb el seu amo, absolt per la via penal a mitjans de gener. Tot i que la sentència judicial obria la porta al retorn de l’animal, el consistori vol frenar-ho rotundament per garantir-ne el benestar. El gos, que la Policia Municipal va comissar fa mesos amb evidents signes de desnutrició després de passar hores tancat a l’ampit d’una finestra, va passar un temps al Centre d’Acollida d’Animals Domèstic (CAAD) de Terrassa i actualment es recupera amb una família d’acollida.
El tinent d’alcalde de Benestar Animal, Noel Duque, aclareix que l’expedient administratiu es va haver d’aturar temporalment pel procés penal, però des del febrer busquen la fórmula per evitar que en Tarzán torni a una llar on va ser desatès. Tot i l’absolució judicial, Duque és contundent: “l’amo no ha cuidat bé l’animal i l’ha posat en perill”.
Per això, l’objectiu és que el gos continuï amb la família d’acollida, que “li ha canviat la vida i l’aspecte”. L’escenari actual preveu diverses opcions. El consistori contempla imposar sancions econòmiques al propietari o, fins i tot, mantenir el comís si es demostra fefaentment que l’animal corre perill, un tràmit que s’ha de fer “molt bé amb els serveis jurídics i amb totes les garanties”.
Tot i això, Duque remarca que “la millor via seria que s’arribés a un acord” on el propietari renunciï a la custòdia, atès que el gos va patir un perill intolerable, “els animals si els tens, els has de cuidar”.
Una publicació a les xarxes amb la premissa falsa que l’Ajuntament volia retornar l’animal ha generat polèmica, provocant crítiques i amenaces de diferents punts de l’Estat contra el regidor. Davant d’aquesta desinformació, Duque demana calma i recorda que va ser el consistori qui va rescatar el gos i va portar el cas a judici. Finalment, apel·la a la confiança i la unitat d’institucions i entitats per treballar plegats: “És un bon moment pels drets dels animals a Terrassa, si no som un equip ara, no sé quan ho serem”.