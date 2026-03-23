Els comerços de la ciutat esdevindran refugi i punt lila

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa diverses accions per reforçar el comerç local com a element de seguretat i cohesió social. L’objectiu és convertir les botigues en espais on la ciutadania trobi suport i refugi en cas d’inseguretat, assetjament o violència.
Aquest projecte s’emmarca en el Pla Local de Seguretat 2025-2028 per crear aliances amb el teixit comercial que millorin la prevenció ciutadana. Així, el consistori facilitarà formació i guies a les associacions de comerciants perquè s’adhereixin a la Xarxa de Punts Lila. També s’impulsarà un entorn segur per a menors i persones vulnerables.
El regidor de Comerç, Xavier Cardona, remarca que “el comerç de proximitat és part essencial de la vida de la ciutat, i la seva activitat quotidiana ja contribueix a generar entorns més segurs”. Segons Cardona, “volem fer un pas més i garantir que qualsevol persona que se senti vulnerable pugui identificar una botiga com un espai on rebre ajuda i protecció”.
Estratègies de futur
Aquestes inciatives s'han tractat aquest dilluns a la tarda a la Taula de Comerç Local de Terrassa i es començaran a treballar després de Setmana Santa. La trobada ha servit per abordar l’actualització del Pla de Mobilitat i les novetats sobre l’aparcament del Portal de Sant Roc, que es consideren vitals per facilitar l’accés als centres comercials.
A més, s'ha consolidat la col·laboració amb l’Institut Montserrat Roig per fomentar les pràctiques formatives de l’alumnat. Finalment, s'ha presentat la campanya per al relleu generacional als mercats municipals i una nova iniciativa de civisme per millorar la convivència a l’entorn dels establiments.