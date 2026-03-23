Ja s’ha reparat el primer tram de la galeria de Sant Gaietà

L’Ajuntament de Terrassa ha completat primera fase de les obres de reparació de la galeria subterrània malmesa del carrer de Sant Gaietà. Aquesta infraestructura, que presentava un risc estructural, ja té el primer segment rehabilitat i els treballs se centren ara a habilitar nous accessos per continuar la consolidació de la xarxa en direcció al carrer de la Mare de Déu dels Àngels.
Segons fonts municipals, els operaris ja han assegurat i reparat el primer tram de la galeria, que es trobava en molt mal estat. Aquest segment consolidat passa per sota de l’edifici situat al número 9 del carrer de Sant Gaietà i s’allarga fins a la vertical de l’immoble del número 2 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels. En total, l’actuació ha permès rehabilitar una longitud aproximada de 35 metres d’aquesta infraestructura subterrània.
Ara, falta la reparació d’un altre tram deteriorat que es troba precisament sota el carrer de la Mare de Déu dels Àngels. Per motius estrictament tècnics i per tal de facilitar l’entrada de material i les tasques dels operaris, l’equip encarregat de l’obra ha d’obrir un pou de registre a sota del Museu de la Ciència.
Actualment, els treballs de perforació i adequació d’aquest pou es troben a la recta final. Un cop l’accés estigui totalment operatiu, els treballadors podran baixar a la galeria per reprendre la reparació del col·lector.
Una intervenció d’urgència
Cal recordar que aquesta obra complexa té l’origen en les inspeccions tècniques prèvies, les quals van detectar un deteriorament crític de la volta d’aquesta antiga galeria subterrània. El col·lector, que discorre a uns set metres de profunditat, presentava un nivell de degradació que els serveis tècnics municipals van qualificar de “perill greu per a les persones i els béns situats a sobre”.
L’ensorrament parcial de la volta i l’erosió contínua del terreny per l’aigua van obligar el consistori a decretar obres d’emergència, ja que l’absència d’indicis externs n’havia amagat l’abast real fins a les primeres inspeccions. L’episodi va tornar a posar de manifest les mancances històriques en el manteniment de la xarxa subterrània de la ciutat i la complexitat hidrogeològica d’una trama urbana edificada sobre antics torrents que antigament discorrien per la superfície.