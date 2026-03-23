Canvi d’horaris a l’L3 per tornar a la puntualitat i “fer la millor xarxa d’autobús pel col·lectiu de la ciutat”

Terrassa i Tmesa reajustaran els horaris de la seva línia 3 d’autobús a partir del proper 30 de març, amb l’objectiu de recuperar la puntualitat del servei, que en els darrers mesos havia caigut per sota del 80% per primera vegada a la història del seu servei. Els nous horaris ja es poden consultar al web de Tmesa i a les seves xarxes socials. Es tracta d’una de les línies més utilitzades de la ciutat i el primer pas d’un procés més ampli de revisió de la xarxa que, en els pròxims mesos, també afectarà les línies 1, 8 i 9.
La decisió arriba després de constatar una davallada progressiva en els índexs de puntualitat. Si el 2024 el servei se situava al voltant del 84%, el 2025 va tancar amb un 81%, amb els últims mesos de l’any per sota del 80%. L’objectiu operatiu és recuperar valors pròxims al 85%, considerats estàndards dins del sector.
Al darrer d’aquest descens de la puntualitat hi ha un considerable augment de la demanada, que va passar dels 11,9 milions de viatgers a més de 16,5 milions -un rècord històric- en una dècada. Els anys previs a la covid ja s’observava un creixement sostingut, però la pandèmia va fer caure els viatgers per a augmentarlos posteriorment de manera exponencial. Si a això s’hi sumen les bonficacions estatals del transport públic, tot plegat ha fet augmentar els passatgers en un alt volum. “Ningú podia esperar la pandèmia. Ningú podia esperar el creixement posterior del transport públic”, expliquen responsables d’Avanza - Tmesa.
Així, el mateix servei que transportava prop de 12 milions de viatgers, ha acabat transportant-ne tensionadament més de 16,5 milions. Més usuaris impliquen més temps a les parades, però també s’hi afegeixen altres factors com l’augment del trànsit, les limitacions de velocitat o les obres.
En aquest context, la línia 3 s’ha situat com a prioritària. Amb 2.502.742 viatgers, va ser la segona amb més volum -només superada per l’L9 amb 2.542.987- i una de les més complexes de la xarxa, ja que connecta nombrosos barris, centres educatius, equipaments sanitaris i estacions. “És una línia molt estructural, amb múltiples orígens i destins, gairebé com si fossin diverses línies en una”, afegeixen des d’Avanza.
Com es durà a terme l’ajust?
Els nous horaris no suposen necessàriament allargar el temps del recorregut, sinó redistribuir-lo millor per guanyar regularitat i ajustar les freqüències. Es redistribuirà la càrrega i hi haurà expedicions que reforcin en ambdós sentits, entre d’altres mesures, amb l’objectiu d’ evitar desajustos acumulats al llarg del trajecte i oferir un servei més previsible per a l’usuari. La puntualitat es mesura dins d’un marge de fins a dos minuts d’avançament i cinc de retard respecte a l’hora prevista, tot i que des de Tmesa es reconeix la voluntat de fer que els conductors no avancin ni un minut l’hora prevista de cada parada.
Els ajustos arriben després que a la Taula de Mobilitat del desembre passat s’anunciés la proposta de xarxa que es volia per la nova concessió -a tres anys vista-, i la posterior aplicació també l’1 de gener de nous ajustos d’horaris. Tot plegat, afirma el servei de Mobilitat, va generar inquietud i desconcert a la ciutadania.
Què més vindrà després?
La revisió de la línia 3 és només el primer pas d’un calendari que es desplegarà de manera progressiva. La línia 1 serà la següent a actualitzar-se, amb previsió entre l’abril i el maig, seguida de les línies 8 i 9 , previstes cap a finals de maig i juny. Plegades, Línia 1, 3, 8 i 9 concentren el 56% de la demanda. Posteriorment d’aquests ajustos, es procedirà a actuar sobre la resta de la xarxa i, si fos necessari, al setembre hi pot haver algun “ajust menor més afinat”, apunta l’Ajuntament. “Hem de fer la millor xarxa pel col·lectiu de la ciutat”, justifica Óscar Gómez, gerent de Tmesa.
Des del servei de mobilitat insisteixen que es tracta d’un procés “de millora contínua” i no d’una modificació puntual. En aquest sentit, recorden que la planificació del transport públic és especialment complexa perquè ha de respondre a una demanda irregular -no d’un sol particular-, amb fortes puntes en hores d’entrada i sortida d’escoles i feines.
Incidències amb les validacions
Entre els mesos de gener i febrer, una incidència tècnica va afectar prop del 4% de les validacions del transport públic. L’origen es troba en la convivència entre el sistema antic, ja obsolet, i la nova T-mobilitat, amb tecnologies i fabricants diferents. L’error provocava que la comunicació del pupitre de T-mobilitat fes caure la validadora magnètica. Després de dos mesos de treball tècnic, s’han identificat i reparat els equips afectats, reduint l’impacte a l’1% al març i reforçant el sistema amb validadores de reserva.