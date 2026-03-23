Terrassa escull els millors esportistes del 2025

L’any passat, la
Gala de l’Esport va arribar al mig segle d’història. Dimarts a partir de les 18.45 hores, el Teatre Principal acollirà la 51a edició dels premis organitzats per Diari de Terrassa i l’ Ajuntament de Terrassa, que distingeixen anualment els millors representants de l’esport terrassenc en les diferents categories.
En la categoria de millor esportista de l’any, quatre homes i una dona aspiren a aixecar el
trofeu Lluís Francino i Riera. Entre els finalistes hi trobem un futbolista, una corredora de trial, un nedador i dos waterpolistes. Només dos d’ells, Olmo i Granados, ja saben què és guanyar el trofeu.
Dani Olmo presenta com a credencials els tres títols que va guanyar la temporada passada en l’any del seu retorn al Barça: lliga, Copa i Supercopa d’Espanya. Berta Abellan presumeix també de triplet. Després de sis subcampionats en set anys, la terrassenca va poder-se alçar finalment amb el preuat títol de campiona del món, al que va afegir el campionat mundial “indoor” i la Copa de les Nacions amb la selecció espanyola.
El nedador mallorquí del CN Terrassa
Hugo González és un altre dels aspirants després d’haver-se penjat dues medalles al Mundial de Singapur: un or en els 200 estils i un bronze en els 4x50 estils. Encara a l’aigua, els waterpolistes Álvaro Granados i Bernat Sanahuja es van proclamar campions del Món amb Espanya a Singapur i van guanyar la Copa del Món a Montenegro. Amb el Barceloneta van guanyar la lliga i la Copa i van ser tercers a la Champions League.
Opten al premi en la categoria de millor esportista adaptat tres nedadors (
Jacobo Garrido, Quynh Iglesias i Irache Torres), el taekwondista Guillem Ramos i el boxejador Fran García.
S’escollirà també el millor esportista promesa i màster, el millor entrenador, el millor equip, el millor esdeveniment i el premi de l’esport escolar.
Enguany, hockey (
Joan Vidal i Oriol Torras) i waterpolo ( Sergi Mora) es reparteixen les nominacions a millor tècnic. Aspiren a ser el millor equip el conjunt femení del Club Egara de hockey, el CN Terrassa masculí de natació i els Terrassa Reds de futbol americà.
La varietat esportiva es troba també en l’esdeveniment: les copes de hockey, l’Euro Cup de waterpolo, el Campionat d’Espanya de BMX i la Cursa pel Parkinson.
MILLOR ESPORTISTA
Dani Olmo (futbol)
Triplet amb el Barça: lliga, Copa del Rei i Supercopa
El davanter terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo va guanyar tres títols en la seva primera temporada al primer equip del Barça. A les ordres de Hansi Flick es va proclamar campió de lliga. També va guanyar la Copa del Rei i la Supercopa espanyola en derrotar a les dues finals el Real Madrid.
Berta Abellan (trial)
Primer títol mundial per a l’eterna subcampiona
La pilot terrassenca de l’equip Scorpa es va proclamar l’any passat brillant campiona del Món de TrialGP després d’haver guanyat sis subcampionats en els set anys anteriors. Per completar un any excel·lent, va guanyar també l’X-trial “indoor” i va guanyar la Copa de les Nacions amb la selecció espanyola.
Hugo González (natació)
Campió d’Europa de 200 estils en piscina curta
El nedador del CN Terrassa Hugo González es va proclamar campió d’Europa dels 200 metres estils en piscina curta a la competició celebrada a la ciutat polonesa de Lublin. També va fer bronze en els 4x50 estils, amb sengles rècords estatals. Tres ors al Campionat d’Espanya.
Álvaro Granados (waterpolo)
Campió del món i millor jugador del món i d’Europa
Granados va proclamar-se campió del món amb Espanya al Mundial de Singapur i va ser escollit MVP. Va guanyar també la Copa del Món de Montenegro. El 2025 va ser escollit millor jugador del món i d’Europa. Amb el Barceloneta es va adjudicar la lliga i la Copa. Des de l’estiu del 2025 juga al Pro Recco italià.
Bernat Sanahuja (waterpolo)
Campió del món i de la Copa del Món
El waterpolista terrassenc del Barceloneta va completar una magnífica temporada, proclamant-se campió del Món a Singapur i de la Copa del Món a Montenegro. Amb el seu club es va proclamar campió de lliga i de la Copa del Rei. En aquesta darrera competició va ser escollit MVP de la final.
MILLOR ESPORTISTA ADAPTAT
Jacobo Garrido (natació adaptada)
Medalla de plata al Mundial de Singapur
El nedador del Club Natació Terrassa Jacobo Garrido va completar una gran temporada guanyant la medalla de plata en la prova dels 400 metres lliure de la categoria S9 al Campionat del Món de natació adaptada celebrat a Singapur. En aquesta prova va batre també el rècord d’Espanya de la distància.
Guillem Ramos (parataekwondo)
Dues medalles d’or al Campionat d’Espanya
El parataekwondista terrassenc Guillem Ramos va signar una temporada extraordinària. Va aconseguir penjar-se fins a sis medalles d’or l’any passat, tres en individual i tres en la modalitat de duo. Va ser el millor al Campionat d’Espanya individual, al de clubs i també al Campionat de Catalunya.
Quynh Iglesias (natació adaptada)
Bronze al Campionat d’Espanya en 50 braça
La nedadora adaptada del CN Terrassa Quynh Iglesias es va penjar l’any passat la medalla de bronze en la prova dels 50 metres braça en el marc del Campionat d’Espanya de promeses paralímpiques disputat a principis d’any a la ciutat de Valdemoro. Va formar part també de l’equip de relleus de la FECPC.
Fran García (boxa adaptada)
Un jove campió d’Espanya cadet de formes
Amb només 13 anys, el terrassenc Fran García Amuedo es va proclamar campió d’Espanya de boxa adaptada en la competició celebrada a la localitat madrilenya de Móstoles. L’esportista del Boxing Club Terrassa va ser el millor en la categoria absoluta de la modalitat de formes, la cadet masculina.
Irache Torres (natació adaptada)
Plata en els 100 braça al Campionat d’Espanya
La nedadora del CN Terrassa Irache Torres va prendre part a principis d’any en el Campionat d’Espanya de promeses paralímpiques de natació, celebrat a la localitat de Valdemoro. En la prova dels 100 metres braça femenins, Torres va aconseguir la medalla de plata. També va formar part de l’equip de relleus.
ENTRENADOR
Jordi Vidal. Hockey
Sergi Mora. Waterpolo
Oriol Torras. Hockey
EQUIP
Club Egara femení. Hockey
CN Terrassa. Natació
Terrassa Reds. Futbol americà
ESDEVENIMENT
Cursa pel Parkinson. AVAN
Prèvia Euro Cup. Waterpolo
Campionat d’Espanya de BMX
Copa del Rei i de la Reina. Hockey
MÀSTER
Sílvia Pagès. Natació
Carme Ballesteros. Atletisme
Fred de Bruijn. Natació
PROMESA
Mustafa Chadlioui. Boxa
Albert Sabadell. Waterpolo
Natàlia Escot. Futbol
Bruno Ávila. Hockey
ESPORT ESCOLAR
Miquel Romagosa
Rodolfo Vera
Escola Abat Marcet SET MENCIONS ESPECIALS
A L’ESPORTISTA REVELACIÓ
Luca Hoek. Natació
AL LIDERATGE ESPORTIU
Marie Teixidor. Rugby
A LA GESTA ESPORTIVA
Olga Tintoré i Àlex Santigosa. Alpinisme
A LA TRAJECTÒRIA ESPORTIVA
Xavi Lleonart. Hockey
A LA DEDICACIÓ
Raúl Elía. Bàsquet en cadira
A LA INTEGRACIÓ
Unió 10 Terrassa. Futbol sala
A LA SOLIDARITAT
Cursa solidària per l’ELA (La Sosi)